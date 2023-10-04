Akşener: İttifak siyasetini reddediyoruz

Milletten değil, pazarlıktan medet uman, ittifak siyasetini reddediyoruz. Bakın Namık Kemal, Hürriyet Kasidesi’nde ne diyor? “Millet hor görüldüyse, şânı azalır sanma. Cevher, yere düşmekle değerinden bir şey kaybetmez. Zincire vurulmuş aslanın, ayaklarının güçsüzlüğü, onun suçu değildir. Dünyada, himmetten nasibini almamış olanlardan, kader utansın. Hürriyet mücadelesi, ürkütücü bir ateşle dolu olsa da ne gam? Yiğit olan kişi, bir can için, gayret meydanından kaçar mı? Felek, her türlü eziyet sebeplerini toplasın gelsin, millet için çıktığım yoldan, dönersem namussuzum.