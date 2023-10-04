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https://sputniknews.com.tr/20231004/aksener-ittifak-siyasetini-reddediyoruz-1076009736.html
Akşener: İttifak siyasetini reddediyoruz
Akşener: İttifak siyasetini reddediyoruz
İYİ Parti lideri Akşener, "Milletten değil, pazarlıktan medet uman, ittifak siyasetini reddediyoruz" dedi. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
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İYİ Parti Meclis'te grup toplantısı düzenledi. Genel Başkan Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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meral akşener, iyi parti, tbmm
meral akşener, iyi parti, tbmm

Akşener: İttifak siyasetini reddediyoruz

11:05 04.10.2023
© AA / Mehmet KamanMeral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu
Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AA / Mehmet Kaman
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İYİ Parti lideri Akşener, "Milletten değil, pazarlıktan medet uman, ittifak siyasetini reddediyoruz" dedi.
İYİ Parti Meclis'te grup toplantısı düzenledi. Genel Başkan Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Milletten değil, pazarlıktan medet uman, ittifak siyasetini reddediyoruz. Bakın Namık Kemal, Hürriyet Kasidesi’nde ne diyor? “Millet hor görüldüyse, şânı azalır sanma. Cevher, yere düşmekle değerinden bir şey kaybetmez. Zincire vurulmuş aslanın, ayaklarının güçsüzlüğü, onun suçu değildir. Dünyada, himmetten nasibini almamış olanlardan, kader utansın. Hürriyet mücadelesi, ürkütücü bir ateşle dolu olsa da ne gam? Yiğit olan kişi, bir can için, gayret meydanından kaçar mı? Felek, her türlü eziyet sebeplerini toplasın gelsin, millet için çıktığım yoldan, dönersem namussuzum.
Ankara’da, İçişleri Bakanlığı’nın önünde, hain bir terör saldırısı yaşandı. Şükürler olsun ki; saldırı amacına ulaşamadan, bertaraf edildi.
Uzunca bir süredir, alışılagelenin aksine, süreci ciddiyet ve şeffaflıkla yürüten, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’ya da, milletimiz adına, teşekkür ediyorum.
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