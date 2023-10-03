Kılıçdaroğlu: İçişleri Bakanı'nı tebrik ettim

Erdoğan gerçekten de demokrasiden yana mı?

Merdan yanardağ niye içerde? Avukatlar niye içerde? Gazeteciler niye içerde? Düşüncelerini açıkladılar diye. Demek Erdoğan sivil anayasa istemiyor.

Bu ülke terörden çok çekti. Terör nereden gelirse gelsin terörle mücadele etmek bir insanlık görevidir. Teröre karşı durmak, ortak tepki vermek hepimizin görevidir. Pazar günü İçişleri Bakanını arayıp bilgi aldım. İçişleri Bakanı'na uyuşturucu baronları ve çetelerle mücadelesi üzerinden tebrik ettim. Bunun özellikle altını çizmek isterim.