Kılıçdaroğlu: İçişleri Bakanı'nı tebrik ettim
13:58 03.10.2023 (güncellendi: 14:04 03.10.2023)
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup toplantısında gündemi değerlendirdi.
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İçişleri Bakanı'nı tebrik ettim" dedi.
Kılıçdaroğlu TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:
Erdoğan gerçekten de demokrasiden yana mı?
Gazeteci ağzını açıyor, derhal içerde.
Merdan yanardağ niye içerde? Avukatlar niye içerde? Gazeteciler niye içerde? Düşüncelerini açıkladılar diye. Demek Erdoğan sivil anayasa istemiyor.
Biz MHP değiliz.
Devlet basın alma tedbirlerini alır diyor anayasa.
RTÜK tam bir infaz kurulu.
Bu ülke terörden çok çekti. Terör nereden gelirse gelsin terörle mücadele etmek bir insanlık görevidir. Teröre karşı durmak, ortak tepki vermek hepimizin görevidir. Pazar günü İçişleri Bakanını arayıp bilgi aldım. İçişleri Bakanı'na uyuşturucu baronları ve çetelerle mücadelesi üzerinden tebrik ettim. Bunun özellikle altını çizmek isterim.