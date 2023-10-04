AHBAP, öldürülerek aracı gasp edilen veterinerin çocuğunun eğitim masrafını üstlendi

"Şehit Mikail kardeşimizin geride bıraktığı eşi ve 6 aylık çocuğunun ihtiyaçları için soranlarınız vardı. İçişleri Bakanlığı'nın ilgilendiğini öğrendik. Biz Ahbaplar da bir ucundan tutalım istedik. Çocuğumuzun tüm öğrenim hayatı boyunca masraflarını karşılama kararı aldık."