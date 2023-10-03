https://sputniknews.com.tr/20231003/yildirim-isabet-eden-rize-ucagi-acil-inis-yapti-havada-3-kez-manevra-yapti-1075973667.html
Yıldırım isabet eden Rize uçağı acil iniş yaptı: Havada 3 kez manevra yaptı
Yıldırım isabet eden Rize uçağı acil iniş yaptı: Havada 3 kez manevra yaptı
Rize’ye inmek isteyen Ankara uçak, kuyruğuna yıldırım isabet etmesi sonucu Trabzon Havalimanı'na mecburi iniş yaptı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T09:23+0300
2023-10-03T09:23+0300
2023-10-03T09:23+0300
türkiye
uçak
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yıldırım
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Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan Anadolu Jet'e ait Rize-Artvin Havalimanı uçağı, Rize’nin Pazar ilçesine geldiği sırada yıldırım çarpması sonucu kuyruğundan hasar aldı. Havada 3 kez manevra yaptığı öğrenilen uçağın pilotu şimşeklerin aralıksız olmasından ötürü yolcuları riske atmayarak yönünü Trabzon Havalimanı'na çevirdi. Trabzon’a sağlıklı bir şekilde iniş yağan uçağın yolcuları Rize’ye karayolu vasıtası ile gönderildi.Diğer uçak 40 martıya çarptıÖte yandan, 18.45 Sabiha Gökçen havalimanından kalkarak Rize’ye gelen Türk Hava Yolları'na ait uçak ise inişe geçtiği esnada 40 civarında martıya çarptı. Uçağın ön kısmındaki ışıklandırmaların hasar görmesinden ötürü 23.00’da Rize’den İstanbul’a gidecek olan uçağın seferi ise sabah saatlerine ertelendi.
https://sputniknews.com.tr/20231003/abdde-ucak-dustu-senator-esi-ve-2-cocugu-oldu--1075969433.html
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uçak, ankara, yıldırım
Yıldırım isabet eden Rize uçağı acil iniş yaptı: Havada 3 kez manevra yaptı
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Rize’ye inmek isteyen Ankara uçak, kuyruğuna yıldırım isabet etmesi sonucu Trabzon Havalimanı'na mecburi iniş yaptı.
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan Anadolu Jet'e ait Rize-Artvin Havalimanı uçağı, Rize’nin Pazar ilçesine geldiği sırada yıldırım çarpması sonucu kuyruğundan hasar aldı.
Havada 3 kez manevra yaptığı öğrenilen uçağın pilotu şimşeklerin aralıksız olmasından ötürü yolcuları riske atmayarak yönünü Trabzon Havalimanı'na çevirdi. Trabzon’a sağlıklı bir şekilde iniş yağan uçağın yolcuları Rize’ye karayolu vasıtası ile gönderildi.
Diğer uçak 40 martıya çarptı
Öte yandan, 18.45 Sabiha Gökçen havalimanından kalkarak Rize’ye gelen Türk Hava Yolları'na ait uçak ise inişe geçtiği esnada 40 civarında martıya çarptı.
Uçağın ön kısmındaki ışıklandırmaların hasar görmesinden ötürü 23.00’da Rize’den İstanbul’a gidecek olan uçağın seferi ise sabah saatlerine ertelendi.