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TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
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Yıldırım isabet eden Rize uçağı acil iniş yaptı: Havada 3 kez manevra yaptı
Yıldırım isabet eden Rize uçağı acil iniş yaptı: Havada 3 kez manevra yaptı
Rize’ye inmek isteyen Ankara uçak, kuyruğuna yıldırım isabet etmesi sonucu Trabzon Havalimanı'na mecburi iniş yaptı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
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uçak
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Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan Anadolu Jet'e ait Rize-Artvin Havalimanı uçağı, Rize’nin Pazar ilçesine geldiği sırada yıldırım çarpması sonucu kuyruğundan hasar aldı. Havada 3 kez manevra yaptığı öğrenilen uçağın pilotu şimşeklerin aralıksız olmasından ötürü yolcuları riske atmayarak yönünü Trabzon Havalimanı'na çevirdi. Trabzon’a sağlıklı bir şekilde iniş yağan uçağın yolcuları Rize’ye karayolu vasıtası ile gönderildi.Diğer uçak 40 martıya çarptıÖte yandan, 18.45 Sabiha Gökçen havalimanından kalkarak Rize’ye gelen Türk Hava Yolları'na ait uçak ise inişe geçtiği esnada 40 civarında martıya çarptı. Uçağın ön kısmındaki ışıklandırmaların hasar görmesinden ötürü 23.00’da Rize’den İstanbul’a gidecek olan uçağın seferi ise sabah saatlerine ertelendi.
https://sputniknews.com.tr/20231003/abdde-ucak-dustu-senator-esi-ve-2-cocugu-oldu--1075969433.html
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uçak, ankara, yıldırım
uçak, ankara, yıldırım

Yıldırım isabet eden Rize uçağı acil iniş yaptı: Havada 3 kez manevra yaptı

09:23 03.10.2023
© İHA / IHAYıldırım uçak
Yıldırım uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© İHA / IHA
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Rize’ye inmek isteyen Ankara uçak, kuyruğuna yıldırım isabet etmesi sonucu Trabzon Havalimanı'na mecburi iniş yaptı.
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan Anadolu Jet'e ait Rize-Artvin Havalimanı uçağı, Rize’nin Pazar ilçesine geldiği sırada yıldırım çarpması sonucu kuyruğundan hasar aldı.
Havada 3 kez manevra yaptığı öğrenilen uçağın pilotu şimşeklerin aralıksız olmasından ötürü yolcuları riske atmayarak yönünü Trabzon Havalimanı'na çevirdi. Trabzon’a sağlıklı bir şekilde iniş yağan uçağın yolcuları Rize’ye karayolu vasıtası ile gönderildi.

Diğer uçak 40 martıya çarptı

Öte yandan, 18.45 Sabiha Gökçen havalimanından kalkarak Rize’ye gelen Türk Hava Yolları'na ait uçak ise inişe geçtiği esnada 40 civarında martıya çarptı.
Uçağın ön kısmındaki ışıklandırmaların hasar görmesinden ötürü 23.00’da Rize’den İstanbul’a gidecek olan uçağın seferi ise sabah saatlerine ertelendi.
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