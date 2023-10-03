https://sputniknews.com.tr/20231003/yildirim-isabet-eden-rize-ucagi-acil-inis-yapti-havada-3-kez-manevra-yapti-1075973667.html

Yıldırım isabet eden Rize uçağı acil iniş yaptı: Havada 3 kez manevra yaptı

Yıldırım isabet eden Rize uçağı acil iniş yaptı: Havada 3 kez manevra yaptı

Rize’ye inmek isteyen Ankara uçak, kuyruğuna yıldırım isabet etmesi sonucu Trabzon Havalimanı'na mecburi iniş yaptı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T09:23+0300

2023-10-03T09:23+0300

2023-10-03T09:23+0300

türkiye

uçak

ankara

yıldırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075973510_0:120:645:482_1920x0_80_0_0_020136b424182b82eb741a626b2067bf.jpg

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan Anadolu Jet'e ait Rize-Artvin Havalimanı uçağı, Rize’nin Pazar ilçesine geldiği sırada yıldırım çarpması sonucu kuyruğundan hasar aldı. Havada 3 kez manevra yaptığı öğrenilen uçağın pilotu şimşeklerin aralıksız olmasından ötürü yolcuları riske atmayarak yönünü Trabzon Havalimanı'na çevirdi. Trabzon’a sağlıklı bir şekilde iniş yağan uçağın yolcuları Rize’ye karayolu vasıtası ile gönderildi.Diğer uçak 40 martıya çarptıÖte yandan, 18.45 Sabiha Gökçen havalimanından kalkarak Rize’ye gelen Türk Hava Yolları'na ait uçak ise inişe geçtiği esnada 40 civarında martıya çarptı. Uçağın ön kısmındaki ışıklandırmaların hasar görmesinden ötürü 23.00’da Rize’den İstanbul’a gidecek olan uçağın seferi ise sabah saatlerine ertelendi.

https://sputniknews.com.tr/20231003/abdde-ucak-dustu-senator-esi-ve-2-cocugu-oldu--1075969433.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uçak, ankara, yıldırım