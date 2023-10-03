https://sputniknews.com.tr/20231003/abdde-ucak-dustu-senator-esi-ve-2-cocugu-oldu--1075969433.html
ABD'de uçak düştü: Senatör, eşi ve 2 çocuğu öldü
ABD'de uçak düştü: Senatör, eşi ve 2 çocuğu öldü
ABD’nin Utah eyaletindeki uçak kazasında 4 kişi öldü. Kazada hayatı kaybedenlerin Kuzey Dakota Senatörü Doug Larsen, eşi ve 2 çocuğu olduğu belirtildi. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T02:19+0300
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ABD'nin Utah eyaletinde uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.Grand Bölgesi Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, uçağın, dün akşam Utah eyaletine bağlı Moab kasabasının yaklaşık 24 kilometre kuzeyindeki Canyonlands Havaalanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştüğü duyuruldu.Açıklamada, uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.Kuzey Dakota Eyalet Senatosu Çoğunluk Lideri David Hogue'un senatörlere gönderdiği taziye mesajında, kazada hayatı kaybedenlerin Kuzey Dakota Senatörü Doug Larsen, eşi ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Piper PA-28-140 tipi tek motorlu uçağın yaptığı kazanın soruşturulduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230916/italyada-frecce-tricolorine-ait-ucak-dustu-1-cocuk-hayatini-kaybetti-1075528567.html
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ABD'de uçak düştü: Senatör, eşi ve 2 çocuğu öldü
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ABD’nin Utah eyaletindeki uçak kazasında 4 kişi öldü. Kazada hayatı kaybedenlerin Kuzey Dakota Senatörü Doug Larsen, eşi ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.
ABD'nin Utah eyaletinde uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Grand Bölgesi Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, uçağın, dün akşam Utah eyaletine bağlı Moab kasabasının yaklaşık 24 kilometre kuzeyindeki Canyonlands Havaalanı'ndan kalkışından kısa süre sonra düştüğü duyuruldu.
Açıklamada, uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Kuzey Dakota Eyalet Senatosu Çoğunluk Lideri David Hogue'un senatörlere gönderdiği taziye mesajında, kazada hayatı kaybedenlerin Kuzey Dakota Senatörü Doug Larsen, eşi ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Piper PA-28-140 tipi tek motorlu uçağın yaptığı kazanın soruşturulduğu belirtildi.