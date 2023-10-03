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Yaptırımlara dair konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrolü tavan fiyatın üstünde satıyoruz
Yaptırımlara dair konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrolü tavan fiyatın üstünde satıyoruz
Enerjiden sorumlu Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus şirketlerinin Batı tarafından uygulanan tavan fiyat mekanizmasından bağımsız petrol satışına... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
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vladimir putin
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Soçi ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Novak, açıklamasında, “Başlangıçta tavan fiyat mekanizması uygulamaya konduğunda bunun çalışmayan bir araç olduğunu söyledik. Bu, tüketiciler ve tüm küresel enerji piyasası için işleri daha da kötüleştiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, petrol ticaretinde belirli kurallara uyulması konusunda özel bir kararnamesi yayınlandı. Sözleşmelerde tavan fiyatın altında petrol satmama şartı da yer alıyor” diye hatırlattı.Rusya Başbakan Yardımcısı, tüm Rus petrol şirketlerinin imzalanan kararname kararname çerçevesinde faaliyet gösterdiğine vurgu yaparken, hükümetin de bunu sıkı bir şekilde takip ettiğinin altını çizdi.Rus Ural petrolünün fiyatında belirleyici olan Brent petrol fiyatının son dönemde arttığına da işaret eden Novak, bu sayede petrol ihracatında daha önce şirketlerin sağladığı indirimlerin azaldığını, petrol ve petrol ürünlerinin Batı’nın ilan ettiği tavan fiyatın üzerinde satıldığını kaydetti.'Benzine getirilen ihracat yasağı istikrar sağlanıncaya kadar sürecek'Yakın zamanda uygulanmaya başlanan akaryakıt ihracat yasağına da değinen Novak, iç pazarda istikrar sağlanana kadar ihracata getirilen kısıtlamaların süreceğini aktardı.Rus hükümeti, ülkede benzin ve motorin fiyatlarında artışı önlemek için 21 Eylül’de akaryakıt ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230831/bati-basini-opec-ulkelerinin-petrol-uretimini-azaltmasi-en-cok-rusyaya-yaradi---1075065480.html
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rusya, novak, aleksandr novak, enerji, petrol, tavan fiyat, rusya hükümeti, vladimir putin
rusya, novak, aleksandr novak, enerji, petrol, tavan fiyat, rusya hükümeti, vladimir putin

Yaptırımlara dair konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrolü tavan fiyatın üstünde satıyoruz

17:04 03.10.2023
© SputnikRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
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Enerjiden sorumlu Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus şirketlerinin Batı tarafından uygulanan tavan fiyat mekanizmasından bağımsız petrol satışına ilişkin hükümet kararına uyduğunu belirtirken, “Rus petrolü tavan fiyatın üstünde satılıyor” dedi.
Soçi ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Novak, açıklamasında, “Başlangıçta tavan fiyat mekanizması uygulamaya konduğunda bunun çalışmayan bir araç olduğunu söyledik. Bu, tüketiciler ve tüm küresel enerji piyasası için işleri daha da kötüleştiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, petrol ticaretinde belirli kurallara uyulması konusunda özel bir kararnamesi yayınlandı. Sözleşmelerde tavan fiyatın altında petrol satmama şartı da yer alıyor” diye hatırlattı.
Rusya Başbakan Yardımcısı, tüm Rus petrol şirketlerinin imzalanan kararname kararname çerçevesinde faaliyet gösterdiğine vurgu yaparken, hükümetin de bunu sıkı bir şekilde takip ettiğinin altını çizdi.
Rus Ural petrolünün fiyatında belirleyici olan Brent petrol fiyatının son dönemde arttığına da işaret eden Novak, bu sayede petrol ihracatında daha önce şirketlerin sağladığı indirimlerin azaldığını, petrol ve petrol ürünlerinin Batı’nın ilan ettiği tavan fiyatın üzerinde satıldığını kaydetti.

'Benzine getirilen ihracat yasağı istikrar sağlanıncaya kadar sürecek'

Yakın zamanda uygulanmaya başlanan akaryakıt ihracat yasağına da değinen Novak, iç pazarda istikrar sağlanana kadar ihracata getirilen kısıtlamaların süreceğini aktardı.
Rus hükümeti, ülkede benzin ve motorin fiyatlarında artışı önlemek için 21 Eylül’de akaryakıt ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.
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