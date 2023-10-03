https://sputniknews.com.tr/20231003/turkiye-rusya-iran-uclusu-odaklanirsa-kafkasyadaki-sorunlari-kalici-olarak-cozebilir-1076035223.html

‘Türkiye-Rusya-İran üçlüsü odaklanırsa Kafkasya’daki sorunları kalıcı olarak çözebilir’

‘Türkiye-Rusya-İran üçlüsü odaklanırsa Kafkasya’daki sorunları kalıcı olarak çözebilir’

Volkan Özdemir’e göre, Türkiye-Rusya-İran Kafkasya’daki sorunları kalıcı olarak çözebilir. Hazar havzasına dikkat çeken Özdemir, bölge ülkelerinin kuzey-güney... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T10:42+0300

2023-10-03T10:42+0300

2023-10-04T23:51+0300

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Kafkasya’da Dağlık Karabağ sorunu, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün fiilen tesis edilmesi ile sona ererken, dikkatler yeniden şekillenen jeopolitik resme çevrildi. Ermenistan’daki Nikol Paşinyan bölgeye Avrupa siyasetinin etkisini taşımaya çalışırken; Rusya Federasyonu, Türkiye ve İran’ın tutumları 3+3 formülü üzerinden bölgesel çözüm arayışlarını önceler görünümünde. Hazar havzası, bölge ülkeleri arasında ekonomik ilişkileri pekiştirecek ulaşım hatları açılması perspektifi eşliğinde Zengezur koridoru da tartışmaların odağında yer alıyor.ATASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Volkan Özdemir ile Kafkasya jeopolitiğini ve bölgedeki güncel durumu konuştuk.‘Dünyanın başka bir yerinde bu kadar fazla aktörün doğrudan çıkarlarının olduğu bölge sayısı azdır’Dr. Volkan Özdemir’e göre Kafkasya bölgesi, birçok güç merkezinin çıkarlarının kesiştiği bir nokta olması sebebiyle özel bir statüde. Volkan Özdemir, Kafkasya’daki güç odaklarını ve pozisyonlarını izah etti:‘Ermenistan Batı’ya yaklaştığı için kayıp pozisyonunda’Özdemir, Kafkasya’da son yıllarda denklemi değiştiren faktörleri vurgularken, Erivan’da Soros desteği ile iktidara gelen Paşinyan’a atıfta bulundu. Paşinyan’ın Ermenistan’ı Batı’ya yaklaştırırken, Rusya’dn uzaklaştıracak şekilde yarattığı kırılmaya atıfta bulunan Özdemir, diğer yandan Azerbaycan’ın 30 yıl sonra ilk kez toprak bütünlüğünü tesis etmesine dikkat çekti:‘Batılılar sürekli bölgeyi karıştırmak istiyor ama Kafkaslarda pek dedikleri olmuyor’Özdemir’e göre, bundan sonra bölgede savaş değil barışın ve iktisadi kalkınmanın yollarının düşünülmesi gerek ve bu açıdan Zengezur koridoru önemli. Batı’nın sürekli bölgeyi karıştırmak istediğini anımsatan Özdemir, ancak Kafkasya söz konusu olduğunda çok da başarı kaydeden bir görünüm bulunmadığını vurguladı. Özdemir, Ukrayna çatışmasını takiben Erivan’ın ABD desteği ile Zengezur koridoruna karşı çıktığını ancak artık bunu yapacak konumda olmadığı görüşünde:‘Türkiye Hazar ile Akdeniz’i buluşturabilecek bir proje ortaya koyabilir’Diğer yandan Özdemir, Türkiye’de Zengezur koridoru meselesinin yanlış anlaşıldığı görüşünde. Koridorun Türkiye’nin Orta Asya Türk devletlerine doğrudan ulaşımı anlamına gelmediğini, yine Ermenistan’ın üçüncü bir ülke olarak varlığının olacağını anımsatan Özdemir, diğer yandan hem kuzey-güney hem de doğu-batı lojistik hatlarının bağlanabileceğine dikkat çekti. Meseleyi Rusya, Türkiye ve İran’ın kendi aralarında çözebileceğini belirten Özdemir, Ankara’nın doğru altyapı yatırımlarını yapması halinde Hazar ile Akdeniz limanlarını buluşturabileceğinin altını çizdi:“Türkiye için güzel bir fırsat fakat bu konu Türkiye’de yanlış anlaşılıyor. Zengezur koridoru açılınca biz Orta Asya Türk devletlerine doğrudan ulaşmayacağız. Şu anda Gürcistan’dan olduğu gibi Ermenistan’dan ulaşacağız. Yani dolayısıyla arada üçüncü bir ülke olacak yine. Fakat Türkiye açısından şöyle önemli bir avantaj sağlayabilir; Avrasya’nın genelinde kuzey-güney ve doğu-batı eksenli birçok lojistik projesi geliştiriliyor. Yine bu da Ukrayna Savaşı’ndan sonra hareketlendi. Orta koridor üzerinden yani Kazakistan-Hazar Denizi-Azerbaycan-Kafkaslar-Türkiye-Avrupa hattında taşımacılık muazzam şekilde artmış durumda. Çünkü Ukrayna savaşından sonra Çinliler tarafından geliştirilen Rusya transit hattı da akamete uğradı. Aynı şekilde Rusya, Hindistan’a ulaşmak için yine Hazar Denizi’ne odaklandı ve kuzey-güney koridorunu yıllar sonra aktif hale getirdi. Eğer Zengezur açıldığı zaman Türkiye doğru bir şekilde altyapısına odaklanırsa yani karayolları yerine gerçekten demiryolları ile buraya yatırım yapar, bunları da Akdeniz limanlarına bağlayabilirse, Hazar ile Akdeniz’i buluşturabilecek bir proje ortaya koyabilir.Daha da önemlisi Zengezur, hem kuzey-güney hem de doğu-batı lojistik hatlarını birbirine bağlayabilir. Rusya, Akdeniz’e ulaşabilir. Türkiye, Akdeniz’deki lojistik merkezinden ciddi bir katma değer sağlayabilir. Ve Türkiye-Rusya-İran, bu meseleyi kendi arasında halledebilir.”‘Bölgeyi karıştırmak isteyecek dış aktörler var mı? Var. Özellikle ABD ve İngiltere’Özdemir, bölgede uzlaşma olasılığını engelleyecek aktörlere dikkat çekerken, son gelişme olarak Erivan’ın Roma Statüsü’nü tanımasına işaret etti:‘ABD’nin koridor projesini gerçekçi bulmuyorum. Tüm tartışmalar bir şekilde Kuşak ve Yok’a geliyor’Volkan Özdemir, ABD desteğiyle G-20 Zirvesi’nde ortaya atılan Hindistan-Ortadoğu-Avrupa koridoru projesinin gerçekçi olmadığını, tamamen Çin’e karşı siyasi bir söylem olarak geliştirildiğini vurguladı:‘Biz Karadeniz’de Türkiye olarak bypass ediliyoruz’Özdemir’e göre Zengezur koridorunun Türkiye için faydalı olabilmesinin yolu, demiryolu ve altyapı yatırımları ile Akdeniz’e uzatılmasından geçiyor. Türkiye’nin halihazırda Tiflis tarafından bypass edildiğini hatırlatan Özdemir, Zengezur koridorunun Akdeniz’e demiryolu ile uzatılmaması halinde benzer bir problemin yaşanabileceği uyarısında bulundu:‘Türkiye-Rusya-İran üçlüsü odaklanırsa Kafkasya’daki sorunları kalıcı olarak çözebilir’Özdemir, Türkiye, Rusya ve İran üçlüsünün Kafkasya’daki sorunları kalıcı olarak çözebileceği görüşünde. Ancak Batı’nın Ankara aracılığıyla Ermenistan’ı bölgeden koparıp Batı’ya entegre etmeye çalışabileceğini anımsatan Özdemir, bu olası girişimlerin ise bölgenin jeopolitik gerçekleriyle uyuşmadığının altını çizdi:

https://sputniknews.com.tr/20230929/avrupa-konseyinden-ermenistan-silahli-kuvvetlerine-proje-yardimi-1075838135.html

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Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, rusya, türkiye, iran, volkan özdemir, volkan özdemir, azerbaycan, ermenistan