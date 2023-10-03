https://sputniknews.com.tr/20231003/sulama-borusunda-3-gocmen-yakalandi-1075979696.html
Sulama borusunda 3 göçmen yakalandı
Sulama borusunda 3 göçmen yakalandı
Kilis’te yapımı devam eden sulama borusunun içinde 3 düzensiz göçmen yakalandı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T12:31+0300
2023-10-03T12:31+0300
2023-10-03T12:31+0300
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göçmen
kaçak göçmen
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından sınır hattı geri bölgesinde icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinde, Elbeyli ilçesi Çıldıroba Köyü Sarıevler mevkiinde yapımı devam eden sulama sistemi için döşenen borular içine saklanmış vaziyette ülkemize yasadışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen A.B., O.Y. ve M.Y. 3 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek için Kilis İl Göç İdaresine teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230921/bakan-yerlikaya-8i-yabanci-uyruklu-26-gocmen-kacakciligi-organizatoru-gozaltina-alindi-1075665563.html
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kilis, göçmen, kaçak göçmen
kilis, göçmen, kaçak göçmen
Sulama borusunda 3 göçmen yakalandı
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Kilis’te yapımı devam eden sulama borusunun içinde 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından sınır hattı geri bölgesinde icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinde, Elbeyli ilçesi Çıldıroba Köyü Sarıevler mevkiinde yapımı devam eden sulama sistemi için döşenen borular içine saklanmış vaziyette ülkemize yasadışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen A.B., O.Y. ve M.Y. 3 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek için Kilis İl Göç İdaresine teslim edildi.