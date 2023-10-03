https://sputniknews.com.tr/20231003/sulama-borusunda-3-gocmen-yakalandi-1075979696.html

Sulama borusunda 3 göçmen yakalandı

Sulama borusunda 3 göçmen yakalandı

Kilis’te yapımı devam eden sulama borusunun içinde 3 düzensiz göçmen yakalandı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T12:31+0300

2023-10-03T12:31+0300

2023-10-03T12:31+0300

türkiye

kilis

göçmen

kaçak göçmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075979538_204:0:1024:461_1920x0_80_0_0_7036b99efaf3578d650e58520d745ec6.jpg

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından sınır hattı geri bölgesinde icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinde, Elbeyli ilçesi Çıldıroba Köyü Sarıevler mevkiinde yapımı devam eden sulama sistemi için döşenen borular içine saklanmış vaziyette ülkemize yasadışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen A.B., O.Y. ve M.Y. 3 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek için Kilis İl Göç İdaresine teslim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230921/bakan-yerlikaya-8i-yabanci-uyruklu-26-gocmen-kacakciligi-organizatoru-gozaltina-alindi-1075665563.html

türkiye

kilis

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kilis, göçmen, kaçak göçmen