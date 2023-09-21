https://sputniknews.com.tr/20230921/bakan-yerlikaya-8i-yabanci-uyruklu-26-gocmen-kacakciligi-organizatoru-gozaltina-alindi-1075665563.html

Bakan Yerlikaya: 8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya: 8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Huzur Operasyonu’ çerçevesinde 26 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını açıkladı. 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T22:59+0300

2023-09-21T22:59+0300

2023-09-21T23:00+0300

türkiye

ali yerlikaya

göçmen kaçakçılığı

göçmen krizi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, ‘Huzur Operasyonu’ ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamasında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleriyle düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Türkiye'nin Huzuru uygulaması gerçekleştirildiğini belirtti.Operasyon kapsamında 29 bin 254 personel ve 8 bin 984 ekip ile 6 bin 340 noktada uygulama yapıldığını bildiren Yerlikaya şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230907/canakkalede-kacak-gocmen-operasyonu-4-organizator-ile-51-kacak-gocmen-yakalandi-1075256331.html

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ali yerlikaya, göçmen kaçakçılığı, göçmen krizi