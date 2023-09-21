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https://sputniknews.com.tr/20230921/bakan-yerlikaya-8i-yabanci-uyruklu-26-gocmen-kacakciligi-organizatoru-gozaltina-alindi-1075665563.html
Bakan Yerlikaya: 8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: 8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Huzur Operasyonu’ çerçevesinde 26 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını açıkladı. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
ali yerlikaya
göçmen kaçakçılığı
göçmen krizi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, ‘Huzur Operasyonu’ ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamasında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleriyle düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Türkiye'nin Huzuru uygulaması gerçekleştirildiğini belirtti.Operasyon kapsamında 29 bin 254 personel ve 8 bin 984 ekip ile 6 bin 340 noktada uygulama yapıldığını bildiren Yerlikaya şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230907/canakkalede-kacak-gocmen-operasyonu-4-organizator-ile-51-kacak-gocmen-yakalandi-1075256331.html
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ali yerlikaya, göçmen kaçakçılığı, göçmen krizi
ali yerlikaya, göçmen kaçakçılığı, göçmen krizi

Bakan Yerlikaya: 8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı

22:59 21.09.2023 (güncellendi: 23:00 21.09.2023)
© AA / Emrah Yorulmazİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© AA / Emrah Yorulmaz
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Huzur Operasyonu’ çerçevesinde 26 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, ‘Huzur Operasyonu’ ile ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Yerlikaya, açıklamasında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleriyle düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Türkiye'nin Huzuru uygulaması gerçekleştirildiğini belirtti.
Operasyon kapsamında 29 bin 254 personel ve 8 bin 984 ekip ile 6 bin 340 noktada uygulama yapıldığını bildiren Yerlikaya şunları kaydetti:
"21 bin 851'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 338 bin 43 şahıs sorgulandı. 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. 1198 düzensiz göçmen yakalandı. 22'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 783 aranan şahıs tespit edildi. Muhtelif miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi."
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 4 organizatör ile 51 kaçak göçmen yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
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Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 4 organizatör ile 51 kaçak göçmen yakalandı
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