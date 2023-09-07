https://sputniknews.com.tr/20230907/canakkalede-kacak-gocmen-operasyonu-4-organizator-ile-51-kacak-gocmen-yakalandi-1075256331.html

Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 4 organizatör ile 51 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 4 organizatör ile 51 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 4 organizatör ile 51 kaçak göçmen yakalandı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T00:15+0300

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türkiye

çanakkale

ayvacık

göçmen

kaçak göçmen

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 51 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Behram köyündeki İnşaatlar mevkii ile Korubaşı Yeşil Liman bölgesinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda 4 taksideki 18'i erkek, 14'ü kadın, 19’u da çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.Olaya ilişkin göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 organizatörün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürülecek.

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çanakkale, ayvacık, göçmen, kaçak göçmen