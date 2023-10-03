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https://sputniknews.com.tr/20231003/pos-cihaziyla-kumar-kuruyemisciye-ait-pos-cihazlari-kullanildi-1075987938.html
POS cihazıyla kumar: Kuruyemişçiye ait cihazlar kullanıldı, çok sayıda gözaltı var
POS cihazıyla kumar: Kuruyemişçiye ait cihazlar kullanıldı, çok sayıda gözaltı var
Ankara'da emniyet güçlerince gerçekleştirilen 'Maça Operasyonu'nda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, bir kuruyemişçiye ait POS cihazları kullanılarak... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T16:29+0300
2023-10-03T16:31+0300
türkiye
pos cihazı
kumar
gözaltı
kuruyemiş
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, POS tefeciliğine yönelik çalışmalarda, bir kuruyemişçiye ait POS cihazlarından gece saatlerinde çok defa yüksek miktarlarda çekim yapıldığı ve cihazın herhangi bir satış olmadan başka adreste kullanıldığı tespit edildi.Bunun üzerine yapılan çalışmada söz konusu POS cihazlarının Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda bulunan bir binada kullanıldığı belirlendi.Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu, bahse konu adrestekilerin binanın tüm dairelerini kumarhane olarak işlettikleri, kumar oynayanların bakiyesi miktarına göre daireye yönlendirildikleri, olası bir polis operasyonuna karşı sıkı önlemler aldıkları, cadde boyunca gözcü beklettikleri, tüm binanın çevresi ve dış kapısını kamera sistemiyle izlettikleri, kumar oynamaya gelenleri kameradan tanıdıktan sonra kapıyı açtıkları tespit edildi.İlk kapı geçildikten sonra içeride demir sürgülü kapı ile kaçmayı kolaylaştırmak ve delilleri yok etmek için asma kat olan apartmanda, binalar arası geçişler yapılabildiği, kumar oynanan dairelerin kapılarının sürekli kapalı, kilitli bırakıldığı, olası bir operasyonda daireler arası geçiş yaparak saklanıldığı, delillerin asma katlarda, dairelerde zula tabir edilen yerlere saklandığı belirlendi.POS cihazları kullanılarak komisyon alınmışKumar oynamaya gelenlerin nakit veya kredi kartından çekim yaparak para yerine geçen pul satın aldıkları, kredi kartı ödemelerinde farklı iş yerlerine ait POS cihazları kullanılarak belli bir komisyon alındığı, bu şekilde hem tefecilik suçunun hem de Banka ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet suçunun işlendiği tespit edildi.Söz konusu adrese Maça Operasyonu düzenleyen polis ekipleri, kumar organizasyonu içerisinde olduğu belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı, kumar oynadığı tespit edilen 20 kişinin her birine ise ayrı ayrı 4 bin 55 lira idari yaptırım uyguladı.Kumar oynandığı belirlenen binada yapılan aramalarda, para sayma makinesi, 100 adet 1 dolar, 2 el telsizi, çok sayıda kumar organizasyonunda kullanılan doküman ve aparat, 3 POS cihazı, 30 çekilmiş POS makinesi slipi, iskambil kağıtları ile para yerine geçen değişik renklerde pul ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231003/mit-emniyet-ve-bassavciliktan-18-ilde-operasyon-1075971058.html
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pos cihazı, kumar, gözaltı, kuruyemiş
pos cihazı, kumar, gözaltı, kuruyemiş

POS cihazıyla kumar: Kuruyemişçiye ait cihazlar kullanıldı, çok sayıda gözaltı var

16:29 03.10.2023 (güncellendi: 16:31 03.10.2023)
© İHApos cihazıyla kumar
pos cihazıyla kumar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© İHA
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Ankara'da emniyet güçlerince gerçekleştirilen 'Maça Operasyonu'nda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, bir kuruyemişçiye ait POS cihazları kullanılarak kumar oynatıldığı ortaya çıktı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, POS tefeciliğine yönelik çalışmalarda, bir kuruyemişçiye ait POS cihazlarından gece saatlerinde çok defa yüksek miktarlarda çekim yapıldığı ve cihazın herhangi bir satış olmadan başka adreste kullanıldığı tespit edildi.
Bunun üzerine yapılan çalışmada söz konusu POS cihazlarının Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda bulunan bir binada kullanıldığı belirlendi.
Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu, bahse konu adrestekilerin binanın tüm dairelerini kumarhane olarak işlettikleri, kumar oynayanların bakiyesi miktarına göre daireye yönlendirildikleri, olası bir polis operasyonuna karşı sıkı önlemler aldıkları, cadde boyunca gözcü beklettikleri, tüm binanın çevresi ve dış kapısını kamera sistemiyle izlettikleri, kumar oynamaya gelenleri kameradan tanıdıktan sonra kapıyı açtıkları tespit edildi.
İlk kapı geçildikten sonra içeride demir sürgülü kapı ile kaçmayı kolaylaştırmak ve delilleri yok etmek için asma kat olan apartmanda, binalar arası geçişler yapılabildiği, kumar oynanan dairelerin kapılarının sürekli kapalı, kilitli bırakıldığı, olası bir operasyonda daireler arası geçiş yaparak saklanıldığı, delillerin asma katlarda, dairelerde zula tabir edilen yerlere saklandığı belirlendi.

POS cihazları kullanılarak komisyon alınmış

Kumar oynamaya gelenlerin nakit veya kredi kartından çekim yaparak para yerine geçen pul satın aldıkları, kredi kartı ödemelerinde farklı iş yerlerine ait POS cihazları kullanılarak belli bir komisyon alındığı, bu şekilde hem tefecilik suçunun hem de Banka ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet suçunun işlendiği tespit edildi.
Söz konusu adrese Maça Operasyonu düzenleyen polis ekipleri, kumar organizasyonu içerisinde olduğu belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı, kumar oynadığı tespit edilen 20 kişinin her birine ise ayrı ayrı 4 bin 55 lira idari yaptırım uyguladı.
Kumar oynandığı belirlenen binada yapılan aramalarda, para sayma makinesi, 100 adet 1 dolar, 2 el telsizi, çok sayıda kumar organizasyonunda kullanılan doküman ve aparat, 3 POS cihazı, 30 çekilmiş POS makinesi slipi, iskambil kağıtları ile para yerine geçen değişik renklerde pul ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.
Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
TÜRKİYE
MİT, Emniyet ve başsavcılıktan 18 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı
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