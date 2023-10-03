https://sputniknews.com.tr/20231003/nijeryada-petrol-rafinerisinde-patlama-18-kisi-oldu-1075995202.html
Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 18 kişi öldü
Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 18 kişi öldü
Nijerya'da yasadışı bir rafineride meydana gelen patlamada 18 kişinin öldüğü açıklandı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T19:43+0300
2023-10-03T19:43+0300
2023-10-03T19:43+0300
dünya
nijerya
rafineri
patlama
petrol rafinerisi
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Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Olufemi Ayodele, ülkede yasadışı bir petrol rafinerisi tesisinde patlama meydana geldi.Punch gazetesinin haberine göre, Ayodele, açıklamasında şu cümlelere yer verildi:Haberde, yapılan ön incelemelerde patlamanın işleme ekipmanlarının, patlayıcı madde içeren bir tanka çok yakın olması nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Ekipmandaki yanma seviyesinin kritik bir seviyeye ulaştığı ve bunun da patlamayı tetiklediği dile getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230802/nijerya-askeri-darbe-sonrasi-nijerin-elektrigini-kesti-1074311377.html
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nijerya, rafineri, patlama, petrol rafinerisi
nijerya, rafineri, patlama, petrol rafinerisi
Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 18 kişi öldü
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Nijerya'da yasadışı bir rafineride meydana gelen patlamada 18 kişinin öldüğü açıklandı.
Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Olufemi Ayodele, ülkede yasadışı bir petrol rafinerisi tesisinde patlama meydana geldi.
Punch gazetesinin haberine göre, Ayodele, açıklamasında şu cümlelere yer verildi:
"Rivers Eyaletindeki yasadışı bir petrol rafinerisi tesisinde meydana gelen patlamada aralarında hamile bir kadının da bulunduğu en az 18 kişi hayatını kaybetti."
Haberde, yapılan ön incelemelerde patlamanın işleme ekipmanlarının, patlayıcı madde içeren bir tanka çok yakın olması nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Ekipmandaki yanma seviyesinin kritik bir seviyeye ulaştığı ve bunun da patlamayı tetiklediği dile getirildi.