https://sputniknews.com.tr/20231003/nijeryada-petrol-rafinerisinde-patlama-18-kisi-oldu-1075995202.html

Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 18 kişi öldü

Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 18 kişi öldü

Nijerya'da yasadışı bir rafineride meydana gelen patlamada 18 kişinin öldüğü açıklandı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T19:43+0300

2023-10-03T19:43+0300

2023-10-03T19:43+0300

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petrol rafinerisi

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Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Olufemi Ayodele, ülkede yasadışı bir petrol rafinerisi tesisinde patlama meydana geldi.Punch gazetesinin haberine göre, Ayodele, açıklamasında şu cümlelere yer verildi:Haberde, yapılan ön incelemelerde patlamanın işleme ekipmanlarının, patlayıcı madde içeren bir tanka çok yakın olması nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Ekipmandaki yanma seviyesinin kritik bir seviyeye ulaştığı ve bunun da patlamayı tetiklediği dile getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230802/nijerya-askeri-darbe-sonrasi-nijerin-elektrigini-kesti-1074311377.html

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nijerya, rafineri, patlama, petrol rafinerisi