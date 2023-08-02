https://sputniknews.com.tr/20230802/nijerya-askeri-darbe-sonrasi-nijerin-elektrigini-kesti-1074311377.html
Nijerya askeri darbe sonrası Nijer'in elektriğini kesti
Nijerya askeri darbe sonrası Nijer'in elektriğini kesti
Nijerya, yaşanan askeri darbe sonrası kuzey komşusu Nijer'in elektriğini kesti. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T23:40+0300
2023-08-02T23:40+0300
2023-08-02T23:40+0300
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elektrik
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Yerel basındaki habere göre Nijerya, Nijer'deki askeri yönetime karşı yeni tedbirler aldı.Bu kapsamda Nijerya, kuzey komşusu Nijer'e elektrik sağlamayı durdurdu.Nijer, elektriğinin yüzde 70'ini Nijerya'dan sağlıyordu.Nijerya'nın da üye olduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe sonrası Nijer'e yönelik yaptırım kararı almıştı.Nijer'deki darbeNijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230802/nijerde-neler-oluyor-kilavuzu-fransanin-somurgeci-yolunun-sonu-1074300604.html
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nijer, darbe, elektrik, nijerya
nijer, darbe, elektrik, nijerya
Nijerya askeri darbe sonrası Nijer'in elektriğini kesti
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Nijerya, yaşanan askeri darbe sonrası kuzey komşusu Nijer'in elektriğini kesti.
Yerel basındaki habere göre Nijerya, Nijer'deki askeri yönetime karşı yeni tedbirler aldı.
Bu kapsamda Nijerya, kuzey komşusu Nijer'e elektrik sağlamayı durdurdu.
Nijer, elektriğinin yüzde 70'ini Nijerya'dan sağlıyordu.
Nijerya'nın da üye olduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe sonrası Nijer'e yönelik yaptırım kararı almıştı.
Nijer'deki darbe
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmişti.