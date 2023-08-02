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https://sputniknews.com.tr/20230802/nijerya-askeri-darbe-sonrasi-nijerin-elektrigini-kesti-1074311377.html
Nijerya askeri darbe sonrası Nijer'in elektriğini kesti
Nijerya askeri darbe sonrası Nijer'in elektriğini kesti
Nijerya, yaşanan askeri darbe sonrası kuzey komşusu Nijer'in elektriğini kesti. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T23:40+0300
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Yerel basındaki habere göre Nijerya, Nijer'deki askeri yönetime karşı yeni tedbirler aldı.Bu kapsamda Nijerya, kuzey komşusu Nijer'e elektrik sağlamayı durdurdu.Nijer, elektriğinin yüzde 70'ini Nijerya'dan sağlıyordu.Nijerya'nın da üye olduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe sonrası Nijer'e yönelik yaptırım kararı almıştı.Nijer'deki darbeNijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230802/nijerde-neler-oluyor-kilavuzu-fransanin-somurgeci-yolunun-sonu-1074300604.html
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nijer, darbe, elektrik, nijerya

Nijerya askeri darbe sonrası Nijer'in elektriğini kesti

23:40 02.08.2023
© AFP 2023 / -Darbe girişiminin ardından askerler tarafından gözaltına alınan Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, Batı Afrika ülkesinde 'zor kazanılmış' demokratik kazanımları koruma sözü verdi.
Darbe girişiminin ardından askerler tarafından gözaltına alınan Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, Batı Afrika ülkesinde 'zor kazanılmış' demokratik kazanımları koruma sözü verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / -
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Nijerya, yaşanan askeri darbe sonrası kuzey komşusu Nijer'in elektriğini kesti.
Yerel basındaki habere göre Nijerya, Nijer'deki askeri yönetime karşı yeni tedbirler aldı.
Bu kapsamda Nijerya, kuzey komşusu Nijer'e elektrik sağlamayı durdurdu.
Nijer, elektriğinin yüzde 70'ini Nijerya'dan sağlıyordu.
Nijerya'nın da üye olduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe sonrası Nijer'e yönelik yaptırım kararı almıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmişti.
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un ülkenin imkanlarını Fransa ve ABD'ye kullandırmasının sonu, 26 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın yönetime el koyması oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
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