https://sputniknews.com.tr/20231003/nagehan-alci-ve-rasim-ozan-kutahyali-anlasmali-olarak-bosandi-1075988769.html

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı anlaşmalı olarak boşandı

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı anlaşmalı olarak boşandı

2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Duruşma çıkışı ikili dostça ayrıldıklarını ifade etti. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T16:40+0300

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yaşam

rasim ozan kütahyalı

nagehan alçı

boşanma

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Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma davası bugün İstanbul Aile Mahkemesinde görüldü. Dava öncesi açıklama yapan Nagehan Alçı, "Biz anlaşmalı, medenice, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz" dedi.Sabah gazetesinin haberine göre 15 dakika süren davanın ardından mahkeme çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi.Duruşma çıkışı ayrı ayrı çıkan ikiliden Nagehan Alçı "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik" diye açıklamada bulundu. Rasim Ozan Kütahyalı ise "Güzel dostça, her şey iyi" diyerek adliyeden ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230516/nagehan-alci-14-mayis-aksami-bazi-isimlerin-nasil-alenen-delilik-sinirlarinda-gezdiklerini-gorduk-1071159813.html

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rasim ozan kütahyalı, nagehan alçı, boşanma