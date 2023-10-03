https://sputniknews.com.tr/20231003/nagehan-alci-ve-rasim-ozan-kutahyali-anlasmali-olarak-bosandi-1075988769.html
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı anlaşmalı olarak boşandı
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı anlaşmalı olarak boşandı
2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Duruşma çıkışı ikili dostça ayrıldıklarını ifade etti. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T16:40+0300
2023-10-03T16:40+0300
2023-10-03T16:40+0300
yaşam
rasim ozan kütahyalı
nagehan alçı
boşanma
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Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma davası bugün İstanbul Aile Mahkemesinde görüldü. Dava öncesi açıklama yapan Nagehan Alçı, "Biz anlaşmalı, medenice, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz" dedi.Sabah gazetesinin haberine göre 15 dakika süren davanın ardından mahkeme çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi.Duruşma çıkışı ayrı ayrı çıkan ikiliden Nagehan Alçı "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik" diye açıklamada bulundu. Rasim Ozan Kütahyalı ise "Güzel dostça, her şey iyi" diyerek adliyeden ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230516/nagehan-alci-14-mayis-aksami-bazi-isimlerin-nasil-alenen-delilik-sinirlarinda-gezdiklerini-gorduk-1071159813.html
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rasim ozan kütahyalı, nagehan alçı, boşanma
rasim ozan kütahyalı, nagehan alçı, boşanma
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı anlaşmalı olarak boşandı
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2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Duruşma çıkışı ikili dostça ayrıldıklarını ifade etti.
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma davası bugün İstanbul Aile Mahkemesinde görüldü. Dava öncesi açıklama yapan Nagehan Alçı, "Biz anlaşmalı, medenice, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz" dedi.
Sabah gazetesinin haberine göre 15 dakika süren davanın ardından mahkeme çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi.
Duruşma çıkışı ayrı ayrı çıkan ikiliden Nagehan Alçı "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik" diye açıklamada bulundu. Rasim Ozan Kütahyalı ise "Güzel dostça, her şey iyi" diyerek adliyeden ayrıldı.