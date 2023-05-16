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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/nagehan-alci-14-mayis-aksami-bazi-isimlerin-nasil-alenen-delilik-sinirlarinda-gezdiklerini-gorduk-1071159813.html
Nagehan Alçı: 14 Mayıs akşamı bazı isimlerin nasıl alenen delilik sınırlarında gezdiklerini gördük
Nagehan Alçı: 14 Mayıs akşamı bazı isimlerin nasıl alenen delilik sınırlarında gezdiklerini gördük
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 14 Mayıs akşamında muhalif kanallarda bazı isimlerin alenen delilik sınırlarında gezdiklerini belirterek, "Erdoğan 49 ve Oğan 5... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T11:41+0300
2023-05-16T11:41+0300
2023 türkiye seçimleri
nagehan alçı
ak parti
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
seçim
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 14 Mayıs akşamında muhalif kanallarda bazı isimlerin alenen delilik sınırlarında gezdiklerini belirterek, "Erdoğan 49 ve Oğan 5 iken bile Kılıçdaroğlu’nun ilk turda 50’yi geçerek seçimi bitireceği gibi akla aykırı sözler söylediler. İnsanları çok kötü yanılttılar" diye yazdı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını doğru bulmayan hatta karşı çıkan pek çok muhalif yazar olduğunu kaydeden Alçı, "Şimdi onlar “Biz demiştik” derlerse baştan sona çarpıtma ve adaletsizlik yapmış olurlar. Çünkü aynı isimlerin neredeyse tamamı Mart-Nisan ve Mayıs ayları içinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda bu işi bitireceğine kesin olarak inandılar. Tespitlerini tamamen değiştirdiler. Hepsi birden analizlerini revize ettiler çünkü Kılıçdaroğlu rüzgarı hepsini etkiledi. Rotayı daha da radikal şekilde Kemal Bey’e kırdılar ki eski tavırları hatırlanmasın" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230516/cumhurbaskani-erdogandan-ikinci-tur-mesaji-14-mayistaki-basariyi-zaferle-taclandirma-vakti-1071155112.html
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nagehan alçı, ak parti, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, seçim
nagehan alçı, ak parti, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, seçim

Nagehan Alçı: 14 Mayıs akşamı bazı isimlerin nasıl alenen delilik sınırlarında gezdiklerini gördük

11:41 16.05.2023
© İHANagehan Alçı
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© İHA
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 14 Mayıs akşamında muhalif kanallarda bazı isimlerin alenen delilik sınırlarında gezdiklerini belirterek, "Erdoğan 49 ve Oğan 5 iken bile Kılıçdaroğlu’nun ilk turda 50’yi geçerek seçimi bitireceği gibi akla aykırı sözler söylediler. İnsanları çok kötü yanılttılar" diye yazdı.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 14 Mayıs akşamında muhalif kanallarda bazı isimlerin alenen delilik sınırlarında gezdiklerini belirterek, "Erdoğan 49 ve Oğan 5 iken bile Kılıçdaroğlu’nun ilk turda 50’yi geçerek seçimi bitireceği gibi akla aykırı sözler söylediler. İnsanları çok kötü yanılttılar" diye yazdı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını doğru bulmayan hatta karşı çıkan pek çok muhalif yazar olduğunu kaydeden Alçı, "Şimdi onlar “Biz demiştik” derlerse baştan sona çarpıtma ve adaletsizlik yapmış olurlar. Çünkü aynı isimlerin neredeyse tamamı Mart-Nisan ve Mayıs ayları içinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda bu işi bitireceğine kesin olarak inandılar. Tespitlerini tamamen değiştirdiler. Hepsi birden analizlerini revize ettiler çünkü Kılıçdaroğlu rüzgarı hepsini etkiledi. Rotayı daha da radikal şekilde Kemal Bey’e kırdılar ki eski tavırları hatırlanmasın" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ikinci tur' mesajı: 14 Mayıs'taki başarıyı zaferle taçlandırma vakti
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