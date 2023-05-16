https://sputniknews.com.tr/20230516/nagehan-alci-14-mayis-aksami-bazi-isimlerin-nasil-alenen-delilik-sinirlarinda-gezdiklerini-gorduk-1071159813.html

Nagehan Alçı: 14 Mayıs akşamı bazı isimlerin nasıl alenen delilik sınırlarında gezdiklerini gördük

Nagehan Alçı: 14 Mayıs akşamı bazı isimlerin nasıl alenen delilik sınırlarında gezdiklerini gördük

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 14 Mayıs akşamında muhalif kanallarda bazı isimlerin alenen delilik sınırlarında gezdiklerini belirterek, "Erdoğan 49 ve Oğan 5... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T11:41+0300

2023-05-16T11:41+0300

2023-05-16T11:41+0300

2023 türkiye seçimleri

nagehan alçı

ak parti

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 14 Mayıs akşamında muhalif kanallarda bazı isimlerin alenen delilik sınırlarında gezdiklerini belirterek, "Erdoğan 49 ve Oğan 5 iken bile Kılıçdaroğlu’nun ilk turda 50’yi geçerek seçimi bitireceği gibi akla aykırı sözler söylediler. İnsanları çok kötü yanılttılar" diye yazdı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını doğru bulmayan hatta karşı çıkan pek çok muhalif yazar olduğunu kaydeden Alçı, "Şimdi onlar “Biz demiştik” derlerse baştan sona çarpıtma ve adaletsizlik yapmış olurlar. Çünkü aynı isimlerin neredeyse tamamı Mart-Nisan ve Mayıs ayları içinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda bu işi bitireceğine kesin olarak inandılar. Tespitlerini tamamen değiştirdiler. Hepsi birden analizlerini revize ettiler çünkü Kılıçdaroğlu rüzgarı hepsini etkiledi. Rotayı daha da radikal şekilde Kemal Bey’e kırdılar ki eski tavırları hatırlanmasın" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230516/cumhurbaskani-erdogandan-ikinci-tur-mesaji-14-mayistaki-basariyi-zaferle-taclandirma-vakti-1071155112.html

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nagehan alçı, ak parti, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, seçim