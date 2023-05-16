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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/cumhurbaskani-erdogandan-ikinci-tur-mesaji-14-mayistaki-basariyi-zaferle-taclandirma-vakti-1071155112.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ikinci tur' mesajı: 14 Mayıs'taki başarıyı zaferle taçlandırma vakti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ikinci tur' mesajı: 14 Mayıs'taki başarıyı zaferle taçlandırma vakti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi 14 Mayıs’ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti" açıklamasında bulundu. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T09:57+0300
2023-05-16T10:00+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turuna yönelik paylaşımda bulundu. İlk turdan Cumhur İttifakı olarak ilk turdan alınlarının akıyla çıktıklarını belirten Erdoğan, Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, Ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik. Kışkırtmalara gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden canla başla mücadele ettik. Her birinize emekleriniz, gayretleriniz, fedakârlıklarınız için teşekkür ediyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için binlerce kez hamdediyorum" dedi.Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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recep tayyip erdoğan, seçim
recep tayyip erdoğan, seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ikinci tur' mesajı: 14 Mayıs'taki başarıyı zaferle taçlandırma vakti

09:57 16.05.2023 (güncellendi: 10:00 16.05.2023)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi 14 Mayıs’ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turuna yönelik paylaşımda bulundu. İlk turdan Cumhur İttifakı olarak ilk turdan alınlarının akıyla çıktıklarını belirten Erdoğan, Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, Ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik. Kışkırtmalara gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden canla başla mücadele ettik. Her birinize emekleriniz, gayretleriniz, fedakârlıklarınız için teşekkür ediyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için binlerce kez hamdediyorum" dedi.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi 14 Mayıs’ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti… Seçimlerin ikinci turu 27 Mayıs darbesinin 63’üncü yıl dönümünden bir gün sonra, 28 Mayıs tarihinde yapılacak. Bizler siyasetinin merkezine millî iradeyi, ülkeye ve millete hizmet aşkını koymuş bir ittifakız. Şimdiye kadar bizlere sahip çıkmış, gerektiğinde bu uğurda tanklara meydan okumuş milletimize şükran borcumuzu ancak daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak ödeyebiliriz. Türkiye bizden hizmet bekliyor, icraat bekliyor, milletimiz bizden kendisini hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor. Depremzede kardeşlerimiz bizden bir an önce yaralarının sarılmasını bekliyor. 28 Mayıs seçimi için çalışmaya sandığın renginin belli olmasıyla birlikte zaten başladık. İnşallah önümüzdeki günleri de en güzel, en verimli şekilde değerlendireceğiz. Allah’ın izniyle 28 Mayıs’ı Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getireceğiz. Sizlere güveniyorum."
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