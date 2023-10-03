MSB: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında16 hedef imha edildi

ABD'li düşünce kuruluşundan olası Rusya-NATO çatışmasıyla ilgili üç senaryo

Mısır'da arkeologlar 5 bin yıllık şarap içeren testiler keşfetti

Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati

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Eski CIA uzmanı: “Ukrayna, Rusya ile çatışmalarda en iyi dokuz tugayını kaybetti”