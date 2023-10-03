https://sputniknews.com.tr/20231003/msb-irakin-kuzeyine-duzenlenen-hava-harekatinda16-hedef-imha-edildi-1075997851.html
MSB: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında16 hedef imha edildi
MSB: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında16 hedef imha edildi
MSB: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T21:22+0300
2023-10-03T21:22+0300
2023-10-03T21:23+0300
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milli savunma bakanlığı (msb), irak, kuzey irak
milli savunma bakanlığı (msb), irak, kuzey irak
MSB: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında16 hedef imha edildi
21:22 03.10.2023 (güncellendi: 21:23 03.10.2023) Abone ol
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MSB: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.