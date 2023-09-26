https://sputniknews.com.tr/20230926/msb-yunanistan-sinirindan-yasadisi-yollarla-girmeye-calisan-11i-feto-uyesi-17-kisi-yakalandi-1075778692.html
MSB: Yunanistan sınırından yasadışı yollarla girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişi yakalandı
MSB: Yunanistan sınırından yasadışı yollarla girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişinin yakaladığını açıkladı. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T17:25+0300
2023-09-26T17:25+0300
2023-09-26T17:25+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
fetö
yunanistan
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hebasından yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri Yunanistan'dan yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 17 kişiyi tespit etti.Türk askerinin yakaladığı kaçaklardan 11'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230831/icisleri-bakani-yerlikaya-turuncu-kategoride-yer-alan-firari-feto-uyesi-muglada-yakalandi-1075086184.html
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milli savunma bakanlığı (msb), fetö, yunanistan
milli savunma bakanlığı (msb), fetö, yunanistan
MSB: Yunanistan sınırından yasadışı yollarla girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişinin yakaladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hebasından yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri Yunanistan'dan yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 17 kişiyi tespit etti.
Türk askerinin yakaladığı kaçaklardan 11'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.