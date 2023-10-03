https://sputniknews.com.tr/20231003/macaristanin-disisleri-bakani-rusya-ile-sagduyulu-isbirligi-sayesinde-kisa-iyi-hazirlandik-1075972341.html

Macaristan'ın Dışişleri Bakanı: Rusya ile sağduyulu işbirliği sayesinde kışa iyi hazırlandık

Macaristan'ın Dışişleri Bakanı: Rusya ile sağduyulu işbirliği sayesinde kışa iyi hazırlandık

AB'nin enerji alanında tek taraflı yaptırımları nedeniyle Avrupa ekonomisine zarar verdiğini defalarca dile getiren Macaristan'ın Dışişleri Bakanı Szijjarto... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T09:49+0300

2023-10-03T09:49+0300

2023-10-03T09:49+0300

macaristan

doğalgaz

türk akımı doğalgaz boru hattı

rusya

türkiye

peter szijjarto

sergey lavrov

aleksandr novak

avrupa'da enerji krizi

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Macar gazetesi Magyar Nemzet’e konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın kışa güvenli gireceğine vurgu yaparak, “Ülkemize enerji tedariği güvenli Çünkü sağduyuya dayalı işbirliğini sürdürebildik. Meslektaşım Lavrov (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) ayrıca Rusya ve Rus şirketlerinin üstlendikleri sözleşme yükümlülüklerini yerine getirecekleri, söz verilen hacimlerde doğalgaz tedarik edecekleri konusunda bana güvence verdi” ifadelerini kullandı.Szijjarto, Macaristan ile Rusya arasındaki diğer sözleşmelerde tedarik edilecek petrol ve nükleer yakıt hacimlerinin de belirtildiğine değinirken, şimdiye kadarki tedariklerin sözleşmelere uygun şekilde yürüdüğünün altını çizdi.“Macaristan olarak kış sezonuna iyi hazırlandık” diyen Macar Dışişleri Bakanı, önümüzdeki kış sezonu için doğal gaz depolarının doluluk Avrupa ortalamasını önemli ölçüde aştığını, sürekli gelen kaynakların da kışın ülkenin enerji arzını istikrarlı bir şekilde sağlayacağını sözlerine ekledi.Szijjarto, 13 Ekim'de düzenlenecek ‘Rusya Enerji Haftası’ vesilesiyle başkent Moskova’ya gerçekleştireceği ziyaretinde enerjiden sorumlu Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya geleceğini açıklamıştı.Novak ile görüşmesinde Moskova ile Budapeşte arasındaki enerji işbirliği konularını ele alacağını belirten Macaristan Dışişleri Bakanı, ancak yeni sözleşmeler yapmayı planlamadığını, mevcut uzun vadeli anlaşmaların ise yürürlükte kalacağını kaydetti.Daha önce konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yapılan sabotajlar sonrası devre dışı kalmasıyla Rus gazının Macaristan'a güvenli bir şekilde TürkAkım üzerinden taşındığını hatırlatmış, bu hattın patlatılması ya da devre dışı bırakılmasına yönelik herhangi bir girişimi ‘terör saldırısı’ olarak görecekleri konusunda uyarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230929/macaristan-ukraynaya-ab-butcesinden-tek-kurus-bile-verilemez-1075856110.html

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macaristan, doğalgaz, türk akımı doğalgaz boru hattı, rusya, türkiye, peter szijjarto, sergey lavrov, aleksandr novak