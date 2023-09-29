https://sputniknews.com.tr/20230929/macaristan-ukraynaya-ab-butcesinden-tek-kurus-bile-verilemez-1075856110.html
Macaristan: Ukrayna'ya AB bütçesinden tek kuruş bile verilemez
Macaristan: Ukrayna'ya AB bütçesinden tek kuruş bile verilemez
Macaristan Başbakanlık İdaresi Başkanı Gulyas, Macaristan'a Avrupa fonlarından aktarılması gereken ödeme yapılıncaya kadar Ukrayna'nın AB bütçesinden tek kuruş... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T02:16+0300
2023-09-29T02:16+0300
2023-09-29T02:16+0300
ukrayna krizi
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Macaristan Başbakanlık İdaresi Başkanı Gergely Gulyas düzenlediği basın toplantısında, Macaristan'a Avrupa fonlarından aktarılması gereken para ödeninceye kadar Ukrayna'nın AB bütçesinden tek kuruş bile almayacağını belirterek, AB bütçesinin değiştirilmesi için oybirliğiyle desteğe ihtiyaç duyulduğunu anımsattı.Gulyas, “Elbette Ukrayna'nın finansmanı konusunda birçok farklı teknik çözümler olabilir; diğer AB üyesi ülkelerin Ukrayna'yı desteklemesine engel olamayız ve olmuyoruz. Bunu çeşitli insani yollarla kendimiz de yapıyoruz. Ancak şunu kesin olarak söyleyebilirim: AB bütçesinin değiştirilmesi oybirliğiyle destek gerektirdiğinden, AB üyesi ülke yasal hakkını alıncaya kadar, AB üyesi olmayan ülke AB bütçesinden tek kuruş bile alamayacak” dedi.Avrupa Komisyonunun yetkilerini kötüye kullandığını ve AB fonlarından Macaristan'a yapılması gereken ödemeyi ‘saçma ve sinir bozucu’ bahanelerle ertelediğine vurgu yapan Gulyas, “Avrupa Komisyonunun, kuralları ihlal etmemesini ve Macaristan'a olan borcunu daha fazla geciktirmeden ödemesini umuyoruz. AK'nin bu şekilde davranmaya devam etmesi için hiçbir neden yok” diye konuştu.
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gergely gulyas, macaristan, ukrayna krizi, ukrayna
gergely gulyas, macaristan, ukrayna krizi, ukrayna
Macaristan: Ukrayna'ya AB bütçesinden tek kuruş bile verilemez
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Macaristan Başbakanlık İdaresi Başkanı Gulyas, Macaristan'a Avrupa fonlarından aktarılması gereken ödeme yapılıncaya kadar Ukrayna'nın AB bütçesinden tek kuruş bile almayacağını söyledi.
Macaristan Başbakanlık İdaresi Başkanı Gergely Gulyas düzenlediği basın toplantısında, Macaristan'a Avrupa fonlarından aktarılması gereken para ödeninceye kadar Ukrayna'nın AB bütçesinden tek kuruş bile almayacağını belirterek, AB bütçesinin değiştirilmesi için oybirliğiyle desteğe ihtiyaç duyulduğunu anımsattı.
Gulyas, “Elbette Ukrayna'nın finansmanı konusunda birçok farklı teknik çözümler olabilir; diğer AB üyesi ülkelerin Ukrayna'yı desteklemesine engel olamayız ve olmuyoruz. Bunu çeşitli insani yollarla kendimiz de yapıyoruz. Ancak şunu kesin olarak söyleyebilirim: AB bütçesinin değiştirilmesi oybirliğiyle destek gerektirdiğinden, AB üyesi ülke yasal hakkını alıncaya kadar, AB üyesi olmayan ülke AB bütçesinden tek kuruş bile alamayacak” dedi.
Avrupa Komisyonunun yetkilerini kötüye kullandığını ve AB fonlarından Macaristan'a yapılması gereken ödemeyi ‘saçma ve sinir bozucu’ bahanelerle ertelediğine vurgu yapan Gulyas, “Avrupa Komisyonunun, kuralları ihlal etmemesini ve Macaristan'a olan borcunu daha fazla geciktirmeden ödemesini umuyoruz. AK'nin bu şekilde davranmaya devam etmesi için hiçbir neden yok” diye konuştu.