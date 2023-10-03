https://sputniknews.com.tr/20231003/katolik-kilisesinden-cinsel-istismari-onlemek-icin-ilginc-cagri-rahiplere-evlilik-izni-ciksin-1075987833.html

Katolik Kilisesi'nden 'cinsel istismarı' önlemek için ilginç çağrı: 'Rahiplere evlilik izni çıksın'

Katolik Kilisesi'nden 'cinsel istismarı' önlemek için ilginç çağrı: 'Rahiplere evlilik izni çıksın'

Katolik Kilisesi, bitmek bilmeyen taciz vakaları ve cinsel istimarlar sonrası rahiplere evlilik izni verilmesi talebini tartışmak için Ekim ayında toplantılar... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T16:48+0300

2023-10-03T16:48+0300

2023-10-03T16:54+0300

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Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da 4-29 Ekim'de yapılacak ve 300'den fazla rahibin katılacağı 'Rahipler Meclisi' oturumlarında, rahiplerin evlenmesini yasaklayan bekarlık şartı, kadınların kilisede daha üst düzey yönetime gelmesi ve oy kullanma hakkı yanında farklı cinsel yönelime sahip kişilere yaklaşım gibi birçok farklı konuda Vatikan'ın duruşu tartışılacak. Özellikle Papa Francis'in eşcinselliğe yönelik tutumlarının değişip değişmeyeceği merakla beklenen konulardan biri olacak. 25 Ocak tarihinde Papa'nın 'Eşcinsellik suç değildir' ve LGBT karşıtı yasalar adil değil' açıklamalarından sonra Hristiyan dünyasında Papa'ya bazı kesimlerden büyük tepkiler gelmişti. Yakın zamanda da "Eşcinsel birlikteleri kutsamanın yolları olabilir" diyen Papa Francis, konu hakkında "Dışlayıcı yargıçlar olmamalıyız" ifadelerini kullandı. LGBTQ+ Katolikleri savunan Yeni Yollar Bakanlığı ise, Papa'nın bu çabaları 'olumlu bulduğunu' ve 'hoşgörünün önemli ölçüde ilerlettiğini' ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230803/papa-portekiz-katolik-kilisesi-kurumlarinda-cinsel-istismara-ugrayanlarla-gorustu-1074328555.html

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