https://sputniknews.com.tr/20230803/papa-portekiz-katolik-kilisesi-kurumlarinda-cinsel-istismara-ugrayanlarla-gorustu-1074328555.html

Papa, Portekiz Katolik Kilisesi kurumlarında cinsel istismara uğrayanlarla görüştü

Papa, Portekiz Katolik Kilisesi kurumlarında cinsel istismara uğrayanlarla görüştü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Portekiz Katolik Kilisesi bünyesindeki kurumlarda yarım asırdan fazla süredir yaşanan... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T12:39+0300

2023-08-03T12:39+0300

2023-08-03T12:39+0300

dünya

portekiz

portekiz katolik kilisesi

papa francis

cinsel istismar

mağdur

görüşme

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Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinin haberine göre, Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmenin dün Vatikan'ın Lizbon Büyükelçiliği'nde gerçekleştiğini bildirdi.'Dünya Gençlik Günü' kapsamında Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Papa, Portekiz Katolik Kilisesi kurumlarında cinsel istimara uğramış 13 mağdurla bir araya gelerek bu olayların uzun süre göz ardı edilmesinin 'Katolik Kilisesini lekelediğini ve inançlı kişileri dinden uzaklaştırdığını' vurguladı.Bir saatten fazla süren görüşmede Papa Francis, Kilise'nin 'mağdurların acı feryatlarını' dinlemesi gerektiğinin altını çizerek ruhban sınıfını çocuk istismarına karşı mücadeleye çağırdı.Portekiz'de 1950'den bu yana en az 4 bin 800 mağdurPortekiz'deki Katolik Kilisesinde çocuklara yönelik cinsel istismarı araştıran bağımsız komisyonun, 1950'den bu yana Portekiz Katolik Kilisesi'ndeki 17 yaş altı çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili Şubat 2023'te yayımladığı raporda, çalışmalar kapsamında 512 tanığın ifadesine başvurulduğu ve en az 4 bin 800 çocuğun Katolik Kilisesi bünyesindeki kurumlarda çalışan din görevlileri tarafından cinsel istismara maruz kaldığı bildirilmişti.Katolik Kilisesinde cinsel taciz iddiaları son yıllarda birçok ülkede gündeme getirilirken, Fransa'daki Bağımsız Komisyon, son 70 yılda kiliselerde 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunu duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230626/ispanyada-1000den-fazla-katolik-din-adaminin-cocuklara-cinsel-saldirida-bulundugu-belgelendi-1072890333.html

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portekiz, portekiz katolik kilisesi, papa francis, cinsel istismar, mağdur, görüşme