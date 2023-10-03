https://sputniknews.com.tr/20231003/karabagda-yedi-binden-fazla-hafif-silah-ele-gecirildi-1075995893.html
Karabağ'da yedi binden fazla hafif silah ele geçirildi
Karabağ'da yedi binden fazla hafif silah ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ'da 7 binden fazla hafif silah, 1 İHA ve pek çok mermi kayıt altına alındığı açıklandı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T20:40+0300
2023-10-03T20:40+0300
2023-10-03T20:40+0300
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dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
zırhlı araç
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insansız hava aracı (iha)
roketatar
çok namlulu roketatar
mermi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da 79 zırhlı araç, 1 insansız hava aracı, 7 binden fazla hafif silah ve yaklaşık 57.6 milyon mermi bulunduğunu bildirdi.Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231003/disisleri-bakanligi-rusya-karabag-ermenilerine-insani-yardim-saglamaya-devam-edecek-1075990703.html
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karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, zırhlı araç, iha, insansız hava aracı (iha), roketatar, çok namlulu roketatar, mermi, zırhlı araçlar, tanksavar
karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, zırhlı araç, iha, insansız hava aracı (iha), roketatar, çok namlulu roketatar, mermi, zırhlı araçlar, tanksavar
Karabağ'da yedi binden fazla hafif silah ele geçirildi
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ'da 7 binden fazla hafif silah, 1 İHA ve pek çok mermi kayıt altına alındığı açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da 79 zırhlı araç, 1 insansız hava aracı, 7 binden fazla hafif silah ve yaklaşık 57.6 milyon mermi bulunduğunu bildirdi.
Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
"Rus barış gücü askerlerinin kontrolü altında çatışmaların durdurulmasına ilişkin varılan anlaşmalar uyarınca, Dağlık Karabağ'daki silahlı oluşumların depolarında bulunan silah, askeri teçhizat, hafif silah ve mühimmatın sayımına devam edildi. 3 Ekim itibariyle 79 zırhlı araç, 93 araç, 113 hava savunma aracı, 96 sahra topu, çok namlulu roketatar ve havan topu, 1 İHA, 7.000'den fazla hafif silah ve tanksavar silahı ile yaklaşık 57,6 milyon mermi sayıldı."