https://sputniknews.com.tr/20231003/karabagda-yedi-binden-fazla-hafif-silah-ele-gecirildi-1075995893.html

Karabağ'da yedi binden fazla hafif silah ele geçirildi

Karabağ'da yedi binden fazla hafif silah ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ'da 7 binden fazla hafif silah, 1 İHA ve pek çok mermi kayıt altına alındığı açıklandı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

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Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da 79 zırhlı araç, 1 insansız hava aracı, 7 binden fazla hafif silah ve yaklaşık 57.6 milyon mermi bulunduğunu bildirdi.Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231003/disisleri-bakanligi-rusya-karabag-ermenilerine-insani-yardim-saglamaya-devam-edecek-1075990703.html

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karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, zırhlı araç, iha, insansız hava aracı (iha), roketatar, çok namlulu roketatar, mermi, zırhlı araçlar, tanksavar