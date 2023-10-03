https://sputniknews.com.tr/20231003/disisleri-bakanligi-rusya-karabag-ermenilerine-insani-yardim-saglamaya-devam-edecek-1075990703.html

Rus Dışişleri: Karabağ Ermenilerine insani yardım sağlamaya devam edilecek

Rus Dışişleri: Karabağ Ermenilerine insani yardım sağlamaya devam edilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karabağ Ermenilerine yardım etmeye devam edeceklerini açıkladı. Yardım, hem bölgeyi terk edenlere hem de bölgede kalanları kapsıyor. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T17:42+0300

2023-10-03T17:42+0300

2023-10-03T17:52+0300

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rus dışişleri

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Erivan'ın belirttiği ihtiyaçları dikkate alarak Karabağ'daki Ermeni nüfusuna yönelik yardımın hacmini ve kapsamını belirledşklerini ve yardımı sürdüreceklerini bildirdi.Açıklamada, "Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nda 2 Ekim'de düzenlenen brifingde açıklanan insani ihtiyaçları dikkate alarak insani yardımın hacmini ve kapsamını belirliyoruz. Bu çalışma esas olarak öncelikli ihtiyaçların karşılanmasına yöneliktir"" cümlelerine yer verildi.Bakanlık, Rus barış gücü askerlerinin 20 Eylül'den bu yana Karabağ halkına yaklaşık 200 ton insani yardım malzemesi ulaştırdığını ve tıbbi tahliye faaliyetlerini organize edildiğini de bildirdi. Öte yandan, Rus askeri sağlık görevlilerinin de bölgede çalışmaya devam ettiği hatırlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230927/rusya-karabag-ermenilerinin-sorunlarini-takip-ediyor-1075811734.html

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karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, ermenistan, erivan, insani yardım, rus barış gücü, rus dışişleri