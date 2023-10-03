https://sputniknews.com.tr/20231003/ingiltere-basbakani-ukraynadaki-durumu-g7-ve-nato-muttefikleriyle-gorustu-1075997306.html

İngiltere Başbakanı, Ukrayna'daki durumu G7 ve NATO müttefikleriyle görüştü

İngiltere Başbakanı, Ukrayna'daki durumu G7 ve NATO müttefikleriyle görüştü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, G7 ve NATO müttefiklerinin liderleriyle Ukrayna'daki durumu ve tahıl anlaşmasını görüştü. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T23:41+0300

2023-10-03T23:41+0300

2023-10-03T23:41+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rishi sunak

joe biden

g-7 ülkeleri

nato

romanya

polonya

tahıl anlaşması

tahıl

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İngiliz hükümetinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Başbakan bugün G7, NATO, Polonya ve Romanya liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi" denildi.Yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından başlatıldığı kaydedilen görüşmede iki tarafın da Ukrayna'daki durumu ve tahıl anlaşmasını ele aldığı belirtildi.Sunak'ın müttefiklere, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri destek de dahil olmak üzere gerekli desteği "gerektiği sürece" sağlamaya devam edeceği konusunda güvence verdiği kaydedildi. Açıklamada aynı zamanda İngiliz Başbakan'ın tahıl anlaşmasının feshedilmesinden duyduğu "derin hayal kırıklığını" dile getirdiği ve "mümkün olduğunca çok Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması" için işbirliğinin önemini vurguladığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230901/ingiltere-savunma-bakani-wallacein-istifasi-ukrayna-en-yakin-muttefikini-kaybetti-1075114822.html

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ukrayna, rishi sunak, joe biden, g-7 ülkeleri, nato, romanya, polonya, tahıl anlaşması, tahıl