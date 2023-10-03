https://sputniknews.com.tr/20231003/ingiltere-basbakani-ukraynadaki-durumu-g7-ve-nato-muttefikleriyle-gorustu-1075997306.html
İngiltere Başbakanı, Ukrayna'daki durumu G7 ve NATO müttefikleriyle görüştü
İngiltere Başbakanı, Ukrayna'daki durumu G7 ve NATO müttefikleriyle görüştü
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, G7 ve NATO müttefiklerinin liderleriyle Ukrayna'daki durumu ve tahıl anlaşmasını görüştü. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T23:41+0300
2023-10-03T23:41+0300
2023-10-03T23:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rishi sunak
joe biden
g-7 ülkeleri
nato
romanya
polonya
tahıl anlaşması
tahıl
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İngiliz hükümetinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Başbakan bugün G7, NATO, Polonya ve Romanya liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi" denildi.Yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından başlatıldığı kaydedilen görüşmede iki tarafın da Ukrayna'daki durumu ve tahıl anlaşmasını ele aldığı belirtildi.Sunak'ın müttefiklere, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri destek de dahil olmak üzere gerekli desteği "gerektiği sürece" sağlamaya devam edeceği konusunda güvence verdiği kaydedildi. Açıklamada aynı zamanda İngiliz Başbakan'ın tahıl anlaşmasının feshedilmesinden duyduğu "derin hayal kırıklığını" dile getirdiği ve "mümkün olduğunca çok Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması" için işbirliğinin önemini vurguladığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230901/ingiltere-savunma-bakani-wallacein-istifasi-ukrayna-en-yakin-muttefikini-kaybetti-1075114822.html
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ukrayna, rishi sunak, joe biden, g-7 ülkeleri, nato, romanya, polonya, tahıl anlaşması, tahıl
ukrayna, rishi sunak, joe biden, g-7 ülkeleri, nato, romanya, polonya, tahıl anlaşması, tahıl
İngiltere Başbakanı, Ukrayna'daki durumu G7 ve NATO müttefikleriyle görüştü
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, G7 ve NATO müttefiklerinin liderleriyle Ukrayna'daki durumu ve tahıl anlaşmasını görüştü.
İngiliz hükümetinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Başbakan bugün G7, NATO, Polonya ve Romanya liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi" denildi.
Yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından başlatıldığı kaydedilen görüşmede iki tarafın da Ukrayna'daki durumu ve tahıl anlaşmasını ele aldığı belirtildi.
Sunak'ın müttefiklere, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri destek de dahil olmak üzere gerekli desteği "gerektiği sürece" sağlamaya devam edeceği konusunda güvence verdiği kaydedildi. Açıklamada aynı zamanda İngiliz Başbakan'ın tahıl anlaşmasının feshedilmesinden duyduğu "derin hayal kırıklığını" dile getirdiği ve "mümkün olduğunca çok Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması" için işbirliğinin önemini vurguladığı belirtildi.