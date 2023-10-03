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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231003/ingiltere-basbakani-ukraynadaki-durumu-g7-ve-nato-muttefikleriyle-gorustu-1075997306.html
İngiltere Başbakanı, Ukrayna'daki durumu G7 ve NATO müttefikleriyle görüştü
İngiltere Başbakanı, Ukrayna'daki durumu G7 ve NATO müttefikleriyle görüştü
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, G7 ve NATO müttefiklerinin liderleriyle Ukrayna'daki durumu ve tahıl anlaşmasını görüştü. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T23:41+0300
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İngiliz hükümetinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Başbakan bugün G7, NATO, Polonya ve Romanya liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi" denildi.Yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından başlatıldığı kaydedilen görüşmede iki tarafın da Ukrayna'daki durumu ve tahıl anlaşmasını ele aldığı belirtildi.Sunak'ın müttefiklere, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri destek de dahil olmak üzere gerekli desteği "gerektiği sürece" sağlamaya devam edeceği konusunda güvence verdiği kaydedildi. Açıklamada aynı zamanda İngiliz Başbakan'ın tahıl anlaşmasının feshedilmesinden duyduğu "derin hayal kırıklığını" dile getirdiği ve "mümkün olduğunca çok Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması" için işbirliğinin önemini vurguladığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230901/ingiltere-savunma-bakani-wallacein-istifasi-ukrayna-en-yakin-muttefikini-kaybetti-1075114822.html
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ukrayna, rishi sunak, joe biden, g-7 ülkeleri, nato, romanya, polonya, tahıl anlaşması, tahıl
ukrayna, rishi sunak, joe biden, g-7 ülkeleri, nato, romanya, polonya, tahıl anlaşması, tahıl

İngiltere Başbakanı, Ukrayna'daki durumu G7 ve NATO müttefikleriyle görüştü

23:41 03.10.2023
© AFP 2023 / KEVIN LAMARQUERishi Sunak ABD'de
Rishi Sunak ABD'de - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© AFP 2023 / KEVIN LAMARQUE
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, G7 ve NATO müttefiklerinin liderleriyle Ukrayna'daki durumu ve tahıl anlaşmasını görüştü.
İngiliz hükümetinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Başbakan bugün G7, NATO, Polonya ve Romanya liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi" denildi.
Yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından başlatıldığı kaydedilen görüşmede iki tarafın da Ukrayna'daki durumu ve tahıl anlaşmasını ele aldığı belirtildi.
Sunak'ın müttefiklere, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri destek de dahil olmak üzere gerekli desteği "gerektiği sürece" sağlamaya devam edeceği konusunda güvence verdiği kaydedildi. Açıklamada aynı zamanda İngiliz Başbakan'ın tahıl anlaşmasının feshedilmesinden duyduğu "derin hayal kırıklığını" dile getirdiği ve "mümkün olduğunca çok Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması" için işbirliğinin önemini vurguladığı belirtildi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
SAVUNMA
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın istifası: 'Ukrayna, en yakın müttefikini kaybetti'
1 Eylül, 17:49
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