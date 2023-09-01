https://sputniknews.com.tr/20230901/ingiltere-savunma-bakani-wallacein-istifasi-ukrayna-en-yakin-muttefikini-kaybetti-1075114822.html

İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın istifası: 'Ukrayna, en yakın müttefikini kaybetti'

İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın istifası: 'Ukrayna, en yakın müttefikini kaybetti'

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın görevinden istifa etmesi, Ukrayna'nın en yakın müttefiklerinden birini kaybettiği şeklinde yorumlandı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T17:49+0300

2023-09-01T17:49+0300

2023-09-01T17:49+0300

savunma

ben wallace

breitbart news

istifa

abd

ingiltere

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

grant shapps

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ABD'de yayın yapan Breitbart sitesinde yer alan haberde, 4 yıl görevde kalan Wallace'ın istifasının Kiev için büyük bir kayıp olduğuna dikkat çekildi.'Wallace'ın istifası nedeniyle Ukrayna, en yakın müttefiklerinden birini kaybediyor' başlığının atıldığı haberde, Wallace'ın İngiltere'nin Ukrayna'daki çatışmaya yönelik 'askeri tepkisini' yönettiği belirtildi.İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dün İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a istifasını sunmuştu. Wallace'ın istifasının ardından Grant Shapps yeni Savunma Bakanı olarak atanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230831/ingiltere-savunma-bakani-wallace-istifa-etti-1075078392.html

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