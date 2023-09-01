https://sputniknews.com.tr/20230901/ingiltere-savunma-bakani-wallacein-istifasi-ukrayna-en-yakin-muttefikini-kaybetti-1075114822.html
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın istifası: 'Ukrayna, en yakın müttefikini kaybetti'
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın istifası: 'Ukrayna, en yakın müttefikini kaybetti'
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın görevinden istifa etmesi, Ukrayna'nın en yakın müttefiklerinden birini kaybettiği şeklinde yorumlandı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T17:49+0300
2023-09-01T17:49+0300
2023-09-01T17:49+0300
savunma
ben wallace
breitbart news
istifa
abd
ingiltere
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
grant shapps
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/09/1044236076_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_057b9ce68128c46b12916bc2b189a094.jpg
ABD'de yayın yapan Breitbart sitesinde yer alan haberde, 4 yıl görevde kalan Wallace'ın istifasının Kiev için büyük bir kayıp olduğuna dikkat çekildi.'Wallace'ın istifası nedeniyle Ukrayna, en yakın müttefiklerinden birini kaybediyor' başlığının atıldığı haberde, Wallace'ın İngiltere'nin Ukrayna'daki çatışmaya yönelik 'askeri tepkisini' yönettiği belirtildi.İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dün İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a istifasını sunmuştu. Wallace'ın istifasının ardından Grant Shapps yeni Savunma Bakanı olarak atanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230831/ingiltere-savunma-bakani-wallace-istifa-etti-1075078392.html
ingiltere
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/09/1044236076_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_ebd9510d23698528d7471ba04947df2c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ben wallace, breitbart news, istifa, abd, ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, grant shapps, rishi sunak, müttefik, kayıp
ben wallace, breitbart news, istifa, abd, ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, grant shapps, rishi sunak, müttefik, kayıp
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın istifası: 'Ukrayna, en yakın müttefikini kaybetti'
Abone ol
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın görevinden istifa etmesi, Ukrayna'nın en yakın müttefiklerinden birini kaybettiği şeklinde yorumlandı.
ABD'de yayın yapan Breitbart sitesinde yer alan haberde, 4 yıl görevde kalan Wallace'ın istifasının Kiev için büyük bir kayıp olduğuna dikkat çekildi.
'Wallace'ın istifası nedeniyle Ukrayna, en yakın müttefiklerinden birini kaybediyor' başlığının atıldığı haberde, Wallace'ın İngiltere'nin Ukrayna'daki çatışmaya yönelik 'askeri tepkisini' yönettiği belirtildi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dün İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a istifasını sunmuştu. Wallace'ın istifasının ardından Grant Shapps yeni Savunma Bakanı olarak atanmıştı.