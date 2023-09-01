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İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın istifası: 'Ukrayna, en yakın müttefikini kaybetti'
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın istifası: 'Ukrayna, en yakın müttefikini kaybetti'
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın görevinden istifa etmesi, Ukrayna'nın en yakın müttefiklerinden birini kaybettiği şeklinde yorumlandı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T17:49+0300
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ABD'de yayın yapan Breitbart sitesinde yer alan haberde, 4 yıl görevde kalan Wallace'ın istifasının Kiev için büyük bir kayıp olduğuna dikkat çekildi.'Wallace'ın istifası nedeniyle Ukrayna, en yakın müttefiklerinden birini kaybediyor' başlığının atıldığı haberde, Wallace'ın İngiltere'nin Ukrayna'daki çatışmaya yönelik 'askeri tepkisini' yönettiği belirtildi.İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dün İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a istifasını sunmuştu. Wallace'ın istifasının ardından Grant Shapps yeni Savunma Bakanı olarak atanmıştı.
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ben wallace, breitbart news, istifa, abd, ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, grant shapps, rishi sunak, müttefik, kayıp
ben wallace, breitbart news, istifa, abd, ingiltere, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, grant shapps, rishi sunak, müttefik, kayıp

İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın istifası: 'Ukrayna, en yakın müttefikini kaybetti'

17:49 01.09.2023
© AAİngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© AA
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın görevinden istifa etmesi, Ukrayna'nın en yakın müttefiklerinden birini kaybettiği şeklinde yorumlandı.
ABD'de yayın yapan Breitbart sitesinde yer alan haberde, 4 yıl görevde kalan Wallace'ın istifasının Kiev için büyük bir kayıp olduğuna dikkat çekildi.

'Wallace'ın istifası nedeniyle Ukrayna, en yakın müttefiklerinden birini kaybediyor' başlığının atıldığı haberde, Wallace'ın İngiltere'nin Ukrayna'daki çatışmaya yönelik 'askeri tepkisini' yönettiği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dün İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a istifasını sunmuştu. Wallace'ın istifasının ardından Grant Shapps yeni Savunma Bakanı olarak atanmıştı.
Ben Wallace - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
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İngiltere Savunma Bakanı Wallace istifa etti
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