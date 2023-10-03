Halk TV: Canlı yayında edilen talihsiz sözler sebebiyle programı sonlandırma kararı aldık
09:30 03.10.2023 (güncellendi: 09:53 03.10.2023)
© Fotoğraf : TwitterAyşenur Arslan
© Fotoğraf : Twitter
Halk TV, Ayşegül Arslan'ın programında Ankara'da gerçekleşen terör eylemi ile ilgili yorumları nedeniyle "Canlı yayında edilen talihsiz sözler sebebiyle programı sonlandırma kararı aldık" açıklamasında bulundu.
Gazeteci Ayşegül Arslan hakkında, Halk TV'deki programında Ankara'da gerçekleşen terör eylemi ile ilgili yorumları nedeniyle inceleme başlatılmıştı.
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından bahsi geçen programın sonlandırıldığını duyurdu.
Mahiroğlu, açıklamasını şu sözler ile yaptı:
"Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür. Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz."
Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde…— Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) October 3, 2023