https://sputniknews.com.tr/20231003/rtukten-halk-tvye-aysenur-arslan-incelemesi-1075968588.html

RTÜK'ten Halk TV'ye 'Ayşenur Arslan' incelemesi

RTÜK'ten Halk TV'ye 'Ayşenur Arslan' incelemesi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Ayşegül Arslan'ın bir televizyon kanalında yayınlanan programında Ankara'da gerçekleşen... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T01:28+0300

2023-10-03T01:28+0300

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türkiye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

ayşenur arslan

ankara

saldırı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ayşenur Arslan'ın Ankara saldırısına ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlattı. RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:Arslan ne demişti?Arslan televizyon yayınında, saldırı hakkında “Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız Her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ‘Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani...’” şeklinde konuşmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220211/ak-parti-mhp-ve-bbpden-aysenur-arslan-hakkinda-suc-duyurusu--1053737385.html

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