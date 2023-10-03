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RTÜK'ten Halk TV'ye 'Ayşenur Arslan' incelemesi
RTÜK'ten Halk TV'ye 'Ayşenur Arslan' incelemesi
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Ayşegül Arslan'ın bir televizyon kanalında yayınlanan programında Ankara'da gerçekleşen... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ayşenur arslan
ankara
saldırı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ayşenur Arslan'ın Ankara saldırısına ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlattı. RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:Arslan ne demişti?Arslan televizyon yayınında, saldırı hakkında “Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız Her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ‘Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani...’” şeklinde konuşmuştu.
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ayşenur arslan, ankara, saldırı
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ayşenur arslan, ankara, saldırı

RTÜK'ten Halk TV'ye 'Ayşenur Arslan' incelemesi

01:28 03.10.2023 (güncellendi: 01:55 03.10.2023)
© Fotoğraf : TwitterAyşenur Arslan
Ayşenur Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Ayşegül Arslan'ın bir televizyon kanalında yayınlanan programında Ankara'da gerçekleşen terör eylemi ile ilgili yorumları nedeniyle kanal ve Arslan hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ayşenur Arslan'ın Ankara saldırısına ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlattı.
RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
“Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Arslan ne demişti?

Arslan televizyon yayınında, saldırı hakkında “Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız Her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ‘Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani...’” şeklinde konuşmuştu.
Ayşenur Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
POLİTİKA
AK Parti, MHP ve BBP'den gazeteci Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu
11 Şubat 2022, 11:46
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