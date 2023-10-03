https://sputniknews.com.tr/20231003/gazeteci-aysenur-arslan-gozaltina-alindi-1075980125.html

Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı

Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı

Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T12:45+0300

2023-10-03T12:45+0300

2023-10-03T12:49+0300

türkiye

ayşenur arslan

terör

gözaltı

propaganda

halk tv

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Gözaltı haberini Halk TV muhabiri Seyhan Avşar, sosyal medya hesabından duyurdu.Avşar, Twitter’dan şunları yazdı: Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de televizyon programında Ankara'daki terör saldırısına ilişkin sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın katıldığı televizyon programında, 1 Ekim'de PKK tarafından Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen saldırıya yönelik kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.Başsavcılık, Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20231003/halk-tv-canli-yayinda-edilen-talihsiz-sozler-sebebiyle-programi-sonlandirma-karari-aldik-1075973891.html

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ayşenur arslan, terör, gözaltı, propaganda, halk tv