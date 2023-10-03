https://sputniknews.com.tr/20231003/gazeteci-aysenur-arslan-gozaltina-alindi-1075980125.html
Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı
Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı
Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T12:45+0300
2023-10-03T12:45+0300
2023-10-03T12:49+0300
türkiye
ayşenur arslan
terör
gözaltı
propaganda
halk tv
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Gözaltı haberini Halk TV muhabiri Seyhan Avşar, sosyal medya hesabından duyurdu.Avşar, Twitter’dan şunları yazdı: Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de televizyon programında Ankara'daki terör saldırısına ilişkin sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın katıldığı televizyon programında, 1 Ekim'de PKK tarafından Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen saldırıya yönelik kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.Başsavcılık, Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231003/halk-tv-canli-yayinda-edilen-talihsiz-sozler-sebebiyle-programi-sonlandirma-karari-aldik-1075973891.html
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ayşenur arslan, terör, gözaltı, propaganda, halk tv
ayşenur arslan, terör, gözaltı, propaganda, halk tv
Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı
12:45 03.10.2023 (güncellendi: 12:49 03.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı.
Gözaltı haberini Halk TV muhabiri Seyhan Avşar, sosyal medya hesabından duyurdu.
Avşar, Twitter’dan şunları yazdı:
“TEM polisleri Ayşenur Arslan’ın kapısında. Ayşenur abla gözaltına alınıyor. Çağlayan’a götürülecek…”
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de televizyon programında Ankara'daki terör saldırısına ilişkin sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın katıldığı televizyon programında, 1 Ekim'de PKK tarafından Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen saldırıya yönelik kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma başlattı.