https://sputniknews.com.tr/20231003/erivanin-roma-statusunu-onaylanmasina-kremlinden-tepki-ciddi-konusmalar-yapmamiz-gerekiyor-1075987456.html
Erivan'ın Roma Statüsü'nü onaylanmasına Kremlin'den tepki: Ciddi konuşmalar yapmamız gerekiyor
Erivan'ın Roma Statüsü'nü onaylanmasına Kremlin'den tepki: Ciddi konuşmalar yapmamız gerekiyor
Roma Statüsü'nün onaylanması nedeniyle Erivan'la ciddi konuşmalar yapmaları gerektiğini kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T17:10+0300
2023-10-03T17:10+0300
2023-10-03T17:10+0300
dünya
kremlin
dmitriy peskov
ermenistan
rusya
karabağ
dağlık karabağ
azerbaycan
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
roma
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nü onaylaması nedeniyle Erivan'la ciddi konuşmalar yapılması ve bunun ikili belgelerin önüne geçmemesine çözüm bulmaları gerektiğini ifade etti.Gazetecilerle bir araya gelen Peskov, "Bu konuda ciddi konuşmalar yapılması gerekiyor. Bununla bağlantılı olarak diplomatik çözüm bulmalıyız. Ermenistan'da bazı belgelerin uluslararası hukukun önüne geçip geçmeyeceğini anlamak gerekecek, zira fiiliyatta şu anda bu, Ermenistan için uluslararası hukuki durum. Belki de onlar bazı özel koşullar sağlayıp istisnalar yapabilirler" dedi.Kremlin Sözcüsü, "Her şey bir kenara Ermenistan'ın UCM'yi tanıdığı bir gerçek" vurgusu da yaptı.'Paşinyan'ın argümanlarını kabul etmiyoruz'Rusya'nın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Roma Statüsü'nü onaylama konusunda ortaya attığı argümanları doğru bulmadığını söyleyen Peskov, "Başbakan Paşinyan'ın Erivan'ın bu kararının ülkenin güvenliğinin sağlanması için KGAÖ araçlarının ve Ermeni-Rus işbirliğinin yetersiz olmasıyla bağlantılı olduğu yönündeki sözlerini kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) ve Rus-Ermeni işbirliğinin Ermenistan'ın güvenliğini tamamen garanti ettiğini ve bunun alternatifi olmadığını kaydederek Ermeni tarafının daha iyi mekanizmalara sahip olmadığından emin olduklarını, Ermenistan halkının bunun bilincinde olduğunu vurguladı.'Bakü'nün Karabağ Ermenilerine yönelik eylemlerini izliyoruz'Rusya'nın Karabağ Ermenileri için tüm kalbiyle endişe duymaya devam ettiğini anlatan Peskov, "Azerbaycanlı dostlarımızın Karabağ'da kalmak isteyen Ermenilerin güvenliğini ve tüm haklarını temin etme konusundaki açıklamalarını dikkatle dinliyoruz. Onlara insani yardım sunuyoruz" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231003/rusyanin-tanimadigi-uluslararasi-ceza-mahkemesinin-kurucu-anlasmasina-ermenistandan-onay-1075979793.html
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kremlin, dmitriy peskov, ermenistan, rusya, karabağ, dağlık karabağ, azerbaycan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), roma
kremlin, dmitriy peskov, ermenistan, rusya, karabağ, dağlık karabağ, azerbaycan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), roma
Erivan'ın Roma Statüsü'nü onaylanmasına Kremlin'den tepki: Ciddi konuşmalar yapmamız gerekiyor
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Roma Statüsü'nün onaylanması nedeniyle Erivan'la ciddi konuşmalar yapmaları gerektiğini kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu konudaki argümanlarını kabul etmediklerinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nü onaylaması nedeniyle Erivan'la ciddi konuşmalar yapılması ve bunun ikili belgelerin önüne geçmemesine çözüm bulmaları gerektiğini ifade etti.
Gazetecilerle bir araya gelen Peskov, "Bu konuda ciddi konuşmalar yapılması gerekiyor. Bununla bağlantılı olarak diplomatik çözüm bulmalıyız. Ermenistan'da bazı belgelerin uluslararası hukukun önüne geçip geçmeyeceğini anlamak gerekecek, zira fiiliyatta şu anda bu, Ermenistan için uluslararası hukuki durum. Belki de onlar bazı özel koşullar sağlayıp istisnalar yapabilirler" dedi.
Kremlin Sözcüsü, "Her şey bir kenara Ermenistan'ın UCM'yi tanıdığı bir gerçek" vurgusu da yaptı.
'Paşinyan'ın argümanlarını kabul etmiyoruz'
Rusya'nın Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Roma Statüsü'nü onaylama konusunda ortaya attığı argümanları doğru bulmadığını söyleyen Peskov, "Başbakan Paşinyan'ın Erivan'ın bu kararının ülkenin güvenliğinin sağlanması için KGAÖ araçlarının ve Ermeni-Rus işbirliğinin yetersiz olmasıyla bağlantılı olduğu yönündeki sözlerini kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) ve Rus-Ermeni işbirliğinin Ermenistan'ın güvenliğini tamamen garanti ettiğini ve bunun alternatifi olmadığını kaydederek Ermeni tarafının daha iyi mekanizmalara sahip olmadığından emin olduklarını, Ermenistan halkının bunun bilincinde olduğunu vurguladı.
'Bakü'nün Karabağ Ermenilerine yönelik eylemlerini izliyoruz'
Rusya'nın Karabağ Ermenileri için tüm kalbiyle endişe duymaya devam ettiğini anlatan Peskov, "Azerbaycanlı dostlarımızın Karabağ'da kalmak isteyen Ermenilerin güvenliğini ve tüm haklarını temin etme konusundaki açıklamalarını dikkatle dinliyoruz. Onlara insani yardım sunuyoruz" diye ekledi.