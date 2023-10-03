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Emlak dolandırıcılığından yargılanan Trump'tan başsavcıya tepki: 'Irkçı, beceriksiz, meczup'
Emlak dolandırıcılığından yargılanan Trump'tan başsavcıya tepki: 'Irkçı, beceriksiz, meczup'
Eski ABD Başkanı Trump, emlak sektöründe "dolandırıcılık davası" için ikinci gün de mahkemeye geldi. Davanın "siyasi saiklerle" açıldığını vurgulayan Trump... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T19:59+0300
2023-10-03T19:59+0300
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abd
abd
donald trump
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla dün başlayan davaya katılmak için ikinci günde de mahkemede yerini aldı.Trump, Manhattan'daki eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davaya araç konvoyu ile geldi.Dava ile ilgili bugün sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda New York Başsavcısı Letitia James'e yüklenen Trump, söz konusu davanın "siyasi saiklerle" açıldığı iddiasını tekrarladı.Trump, başsavcının çok nadir kullanılan bir yasa ile kendisine dava açmasının "çok haksız" olduğunu savunarak, "Yasa, siyasi olarak seçilmiş partizan bir savcının, belki arkadaşı olabilecek siyasi olarak seçilmiş bir yargıcı, siyasi rakibini yok etmeye ikna etmesine izin veriyor" ifadelerini paylaştı.Söz konusu yasanın anayasal olabileceğini ancak adaletsiz olduğunu belirten Trump, başsavcı James hakkında "ırkçı", "beceriksiz", "korkunç", "meczup" ve "canavar" şeklinde kelimeler kullandı.Trump, gayrimenkullerinin James’in mahkemede belirlediği değerlerinin 50 ila 100 kat üzerinde olduğunu öne sürerek, başsavcıyı New York'ta şiddetli suçların salgın seviyesine ulaşmasına ve eyaletin yasa dışı göçmenlerle dolmasına izin vermekle suçladı.Bugün duruşmada iddia makamının ilk şahidi olarak dün tanık sandalyesine oturan Trump'ın emekli muhasebecisi Donald Bender'in ifadesine ve diğer tanıkların dinlenmesine devam edilecek.Trump hakkındaki dolandırıcılık davasıBaşsavcı James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını, 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor."Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada, Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketinin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.Suçlamaların onanması durumunda Trump'ın bazı şirketlerinin kontrolü, mahkemece atanan kayyuma devredilebilecek.Davanın aralık ayı ortasına kadar sürmesi bekleniyor.
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Emlak dolandırıcılığından yargılanan Trump'tan başsavcıya tepki: 'Irkçı, beceriksiz, meczup'

19:59 03.10.2023
© AA / Fatih AktaşEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© AA / Fatih Aktaş
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Eski ABD Başkanı Trump, emlak sektöründe "dolandırıcılık davası" için ikinci gün de mahkemeye geldi. Davanın "siyasi saiklerle" açıldığını vurgulayan Trump, başsavcı James hakkında "ırkçı", "beceriksiz", "korkunç", "meczup" ve "canavar" gibi ifadeler kullandı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla dün başlayan davaya katılmak için ikinci günde de mahkemede yerini aldı.
Trump, Manhattan'daki eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davaya araç konvoyu ile geldi.
Dava ile ilgili bugün sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda New York Başsavcısı Letitia James'e yüklenen Trump, söz konusu davanın "siyasi saiklerle" açıldığı iddiasını tekrarladı.
Trump, başsavcının çok nadir kullanılan bir yasa ile kendisine dava açmasının "çok haksız" olduğunu savunarak, "Yasa, siyasi olarak seçilmiş partizan bir savcının, belki arkadaşı olabilecek siyasi olarak seçilmiş bir yargıcı, siyasi rakibini yok etmeye ikna etmesine izin veriyor" ifadelerini paylaştı.
Söz konusu yasanın anayasal olabileceğini ancak adaletsiz olduğunu belirten Trump, başsavcı James hakkında "ırkçı", "beceriksiz", "korkunç", "meczup" ve "canavar" şeklinde kelimeler kullandı.
Trump, gayrimenkullerinin James’in mahkemede belirlediği değerlerinin 50 ila 100 kat üzerinde olduğunu öne sürerek, başsavcıyı New York'ta şiddetli suçların salgın seviyesine ulaşmasına ve eyaletin yasa dışı göçmenlerle dolmasına izin vermekle suçladı.
Bugün duruşmada iddia makamının ilk şahidi olarak dün tanık sandalyesine oturan Trump'ın emekli muhasebecisi Donald Bender'in ifadesine ve diğer tanıkların dinlenmesine devam edilecek.

Trump hakkındaki dolandırıcılık davası

Başsavcı James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını, 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.
"Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada, Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.
Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketinin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.
Suçlamaların onanması durumunda Trump'ın bazı şirketlerinin kontrolü, mahkemece atanan kayyuma devredilebilecek.
Davanın aralık ayı ortasına kadar sürmesi bekleniyor.
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