https://sputniknews.com.tr/20230930/trump-yonunu-sasiran-biden-ile-dalga-gecti-1075906103.html
Trump, yönünü şaşıran Biden ile dalga geçti
Trump, yönünü şaşıran Biden ile dalga geçti
Donald Trump, ABD Başkanı Biden'in etkinliklerde sürekli yolunu kaybetmesiyle dalga geçti. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T16:48+0300
2023-09-30T16:48+0300
2023-09-30T16:49+0300
dünya
joe biden
donald trump
abd
başkanlık
başkanlık seçimleri
başkanlık seçimi
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ABD, gelecek sene yapılacak seçimlere hazırlanırken, Kaliforniya'da Cumhuriyetçi üyelere hitap eden eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden ile dalga geçti. Trump, şunları söyledi:"Bazıları Biden'in başaracağını söylüyor. Başlangıç kapısına dahi ulaşabileceğini düşünen var mı? Adam daha sahneden çıkış yolunu bulamıyor! Mesela, ben şu an sahnedeyim. Bu aptal sahneyi önceden hiç görmedim. Ama biliyorum ki sola yürürsem bir merdiven var, sağa yürürsem bir merdiven var. Ama bu adam kalkıyor ve (Biden'in sahnede tek merdiven olmayan yere gittiğini taklit ederek) ben hangi cehennemdeyim diyor. Neredeyim?" Trump'un yaptığı taklit sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Başkanlık seçimlerinde yavaş yavaş tansiyon artmaya başlarken, hem Biden hem de Trump'un adaylıkları neredeyse kesinleşmiş durumda.
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joe biden, donald trump, abd, başkanlık, başkanlık seçimleri, başkanlık seçimi
joe biden, donald trump, abd, başkanlık, başkanlık seçimleri, başkanlık seçimi
Trump, yönünü şaşıran Biden ile dalga geçti
16:48 30.09.2023 (güncellendi: 16:49 30.09.2023) Abone ol
Donald Trump, ABD Başkanı Biden'in etkinliklerde sürekli yolunu kaybetmesiyle dalga geçti.
ABD, gelecek sene yapılacak seçimlere hazırlanırken, Kaliforniya'da Cumhuriyetçi üyelere hitap eden eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden ile dalga geçti. Trump, şunları söyledi:
"Bazıları Biden'in başaracağını söylüyor. Başlangıç kapısına dahi ulaşabileceğini düşünen var mı? Adam daha sahneden çıkış yolunu bulamıyor! Mesela, ben şu an sahnedeyim. Bu aptal sahneyi önceden hiç görmedim. Ama biliyorum ki sola yürürsem bir merdiven var, sağa yürürsem bir merdiven var. Ama bu adam kalkıyor ve (Biden'in sahnede tek merdiven olmayan yere gittiğini taklit ederek) ben hangi cehennemdeyim diyor. Neredeyim?"
Trump'un yaptığı taklit sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Başkanlık seçimlerinde yavaş yavaş tansiyon artmaya başlarken, hem Biden hem de Trump'un adaylıkları neredeyse kesinleşmiş durumda.