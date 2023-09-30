https://sputniknews.com.tr/20230930/trump-yonunu-sasiran-biden-ile-dalga-gecti-1075906103.html

Trump, yönünü şaşıran Biden ile dalga geçti

Trump, yönünü şaşıran Biden ile dalga geçti

Donald Trump, ABD Başkanı Biden'in etkinliklerde sürekli yolunu kaybetmesiyle dalga geçti. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T16:48+0300

2023-09-30T16:48+0300

2023-09-30T16:49+0300

dünya

joe biden

donald trump

abd

başkanlık

başkanlık seçimleri

başkanlık seçimi

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ABD, gelecek sene yapılacak seçimlere hazırlanırken, Kaliforniya'da Cumhuriyetçi üyelere hitap eden eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden ile dalga geçti. Trump, şunları söyledi:"Bazıları Biden'in başaracağını söylüyor. Başlangıç kapısına dahi ulaşabileceğini düşünen var mı? Adam daha sahneden çıkış yolunu bulamıyor! Mesela, ben şu an sahnedeyim. Bu aptal sahneyi önceden hiç görmedim. Ama biliyorum ki sola yürürsem bir merdiven var, sağa yürürsem bir merdiven var. Ama bu adam kalkıyor ve (Biden'in sahnede tek merdiven olmayan yere gittiğini taklit ederek) ben hangi cehennemdeyim diyor. Neredeyim?" Trump'un yaptığı taklit sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Başkanlık seçimlerinde yavaş yavaş tansiyon artmaya başlarken, hem Biden hem de Trump'un adaylıkları neredeyse kesinleşmiş durumda.

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2023

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joe biden, donald trump, abd, başkanlık, başkanlık seçimleri, başkanlık seçimi