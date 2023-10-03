https://sputniknews.com.tr/20231003/dudadan-kieve-hatirlatma-ukraynanin-avrupa-ile-baglantisi-polonyadan-geciyor-1075996793.html

Duda’dan Kiev'e hatırlatma: Ukrayna'nın Avrupa ile bağlantısı Polonya’dan geçiyor

Duda’dan Kiev'e hatırlatma: Ukrayna'nın Avrupa ile bağlantısı Polonya’dan geçiyor

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Batı Avrupa'dan Ukrayna'ya giden tek otoyolun Polonya'dan geçtiğini belirtti. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T20:21+0300

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Polonya Devlet Başkanı Duda, Batı Avrupa'dan Ukrayna'ya giden tek otoyolun Polonya'dan geçtiğini hatırlattı.“Konu Ukrayna'ya destek olduğunda, geleceğe dönük bizim kesinlikle kilit bir ülke olduğumuzu çok güçlü bir şekilde vurgulamak istiyorum. Batı Avrupa'dan Ukrayna'ya giden tek otoyol Polonya'dan geçiyor, burası A4 otoyolu ve bunu herkes iyi biliyor” diyen Duda, sözlerini şöyle sürdürdü:Aynı zamanda ülkesinin Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmediğine dikkat çeken Duda, “Polonya burada kesinlikle kilit bir rol oynuyor. Ukrayna'yı daha önce destekledik, destekleyeceğiz ve bunu müttefik yükümlülüklerimize uygun olarak, sakin ve tutarlı bir şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı.Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın girişimiyle Ukrayna konusunda düzenlenen bir telefon konferansına katıldığı bilgisini veren Duda, konferansa G7 liderleri ile Avrupa Birliği (AB) liderlerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de davet edildiğini ifade etti.Son zamanlarda gerilen Polonya-Ukrayna ilişkileri, Varşova'nın Ukrayna'dan gelen tahıl tedarikine uyguladığı ambargo nedeniyle önemli ölçüde daha da karmaşık bir hal aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230923/polonya-devlet-baskani-duda-ukrayna-abye-katilmadan-once-yolsuzlugu-yenmeli-1075682084.html

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