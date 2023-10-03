https://sputniknews.com.tr/20231003/dogum-gunu-pastasi-14-kisiyi-hastanelik-etti-1075986579.html
Doğum günü pastası 14 kişiyi hastanelik etti
Doğum günü pastası 14 kişiyi hastanelik etti
Amasya'da doğum günü pastasından yedikten sonra rahatsızlanan 12'si çocuk 14 kişi tedavi altına alındı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T15:50+0300
2023-10-03T15:50+0300
2023-10-03T15:50+0300
yaşam
amasya
pasta
zehirlenme
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Alınan bilgiye göre, ortaokul öğrencisi 12 çocuk, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için İhsaniye Mahallesi'nde bir evde pasta kesti.Pastayı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan çocuklar, durumu ailelerine bildirdi. Aileler, çocukları kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.Rahatsızlanan 12'si çocuk 14 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Rahatsızlık yaşayanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230905/sebe-suyundan-zehirlenme-iddiasi-150-kisi-hastanelik-oldu-belediye-uyari-yapti-1075194417.html
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amasya, pasta, zehirlenme
amasya, pasta, zehirlenme
Doğum günü pastası 14 kişiyi hastanelik etti
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Amasya'da doğum günü pastasından yedikten sonra rahatsızlanan 12'si çocuk 14 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ortaokul öğrencisi 12 çocuk, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için İhsaniye Mahallesi'nde bir evde pasta kesti.
Pastayı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan çocuklar, durumu ailelerine bildirdi. Aileler, çocukları kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.
Rahatsızlanan 12'si çocuk 14 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Rahatsızlık yaşayanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.