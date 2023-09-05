https://sputniknews.com.tr/20230905/sebe-suyundan-zehirlenme-iddiasi-150-kisi-hastanelik-oldu-belediye-uyari-yapti-1075194417.html
Şebe suyundan zehirlenme iddiası: 150 kişi hastanelik oldu, belediye uyarı yaptı
Şebe suyundan zehirlenme iddiası: 150 kişi hastanelik oldu, belediye uyarı yaptı
Amasya’nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan içen 150 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurduğu bildirildi. Taşova Belediyesi 'şebeke... 05.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-05T07:11+0300
2023-09-05T07:11+0300
2023-09-05T07:11+0300
türkiye
salgın
içme suyu
belediye
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Toplamda 150 kişinin iddiaya göre, içtikleri şebeke suyundan dolayı mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti ile Taşova Devlet Hastanesi’ne geldikleri belirtildi.Konuyla ilgili olarak Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından, 2. bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, “İlçemiz şebeke suyunun, yeni bir duyuruya kadar tedbir amaçlı olarak 'içme suyu' için kullanılmamasını önemle rica ederiz” denildi.Hastaneye başvuranların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230901/saglik-bakani-koca-acikladi-recete-ve-raporlarda-yeni-uygulama-yolda-1075103257.html
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salgın, içme suyu, belediye
Şebe suyundan zehirlenme iddiası: 150 kişi hastanelik oldu, belediye uyarı yaptı
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Amasya’nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan içen 150 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurduğu bildirildi. Taşova Belediyesi 'şebeke suyu içilmemesi' uyarısında bulundu.
Toplamda 150 kişinin iddiaya göre, içtikleri şebeke suyundan dolayı mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti ile Taşova Devlet Hastanesi’ne geldikleri belirtildi.
Konuyla ilgili olarak Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından, 2. bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, “İlçemiz şebeke suyunun, yeni bir duyuruya kadar tedbir amaçlı olarak 'içme suyu' için kullanılmamasını önemle rica ederiz” denildi.
Hastaneye başvuranların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.