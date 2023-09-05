https://sputniknews.com.tr/20230905/sebe-suyundan-zehirlenme-iddiasi-150-kisi-hastanelik-oldu-belediye-uyari-yapti-1075194417.html

Şebe suyundan zehirlenme iddiası: 150 kişi hastanelik oldu, belediye uyarı yaptı

Şebe suyundan zehirlenme iddiası: 150 kişi hastanelik oldu, belediye uyarı yaptı

Amasya’nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan içen 150 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurduğu bildirildi. Taşova Belediyesi 'şebeke... 05.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-05T07:11+0300

2023-09-05T07:11+0300

2023-09-05T07:11+0300

türkiye

salgın

içme suyu

belediye

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Toplamda 150 kişinin iddiaya göre, içtikleri şebeke suyundan dolayı mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti ile Taşova Devlet Hastanesi’ne geldikleri belirtildi.Konuyla ilgili olarak Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından, 2. bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, “İlçemiz şebeke suyunun, yeni bir duyuruya kadar tedbir amaçlı olarak 'içme suyu' için kullanılmamasını önemle rica ederiz” denildi.Hastaneye başvuranların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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