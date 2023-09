https://sputniknews.com.tr/20230901/saglik-bakani-koca-acikladi-recete-ve-raporlarda-yeni-uygulama-yolda-1075103257.html

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Reçete ve raporlarda yeni uygulama yolda

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Reçete ve raporlarda yeni uygulama yolda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneye başvuruların bir bölümünün rapor yazdırmak amacıyla olduğunu belirtti. Bakan Koca, rapor gibi ihtiyaçların hastaneye... 01.09.2023

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu hastanelerindeki yoğunluğu azaltmaya yönelik sağlık sisteminde yapılacak düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'reçete' ve 'rapor' için artık hastanelere gidilmeye gerek kalmayacağını söyledi.Haber 7 yazarı Mehmet Acet, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bazı güzel haberler var” başlıklı yazısında, bakanla yaptığı görüşmeyi aktardı. Acet yazsında, Bakan Koca’nın; “Hastaların yüzde 22’si reçete yazdırmak için hastanelere gidiyor. Onların bu taleplerini uzaktan sağlık hizmeti ile çözmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde reçete, rapor vs. ihtiyaçların hastaneye gelmeden halledilmesi sağlanacak” ifadelerine yer verdi.Acet’in yazısının ilgili bölümü özetle şöyle:"Bakan Koca’nın verdiği bilgiye göre randevu alıp hastaneye gidenlerin yaklaşık yüzde 22’lik bir bölümü hastaneye reçete, rapor vs. yazdırmak için gidiyor.Bakan Koca, bu amaçla hastaneye gidenlerin böyle yapmalarını gerektirmeyecek bir çözüm formülü olarak ‘Telemedicine’ yöntemini zikrediyor, şöyle diyor:Hastaların yüzde 22’si reçete yazdırmak için hastanelere gidiyor. Onların bu taleplerini uzaktan sağlık hizmeti ile çözmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde reçete, rapor vs. ihtiyaçların hastaneye gelmeden halledilmesi sağlanacak.”Bakan Koca, ileri yaştaki insanların bulundukları yerde sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayacak olana “Yaş Alma Merkezleri”nin kısa adıyla YAŞAM merkezlerinin bazı illerde açıldığını, devamının da geleceğini ifade ediyor.Hedefimiz 65 yaş üstü olmak üzere, 80 yaş üstünden başlayacak şekilde 250/300 kişiye bir doktor düşecek şekilde düşünülen bir yöntem bu. Amaç hastaneye daha az gelerek sağlık hizmetini sunmak olacak.Dolayısıyla eş zamanlı olarak hastanelerin hasta yükünün azalmasına da katkı sağlayacak."'Genel bir salgın söz konusu değil'Öte yandan Bakan Koca, Mardin Valiliği'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca'nın yanıtlarından öne çıkanlar şöyle:"Bizim teknoloji transferi ile yerlileştireceğimiz aşılardan biri kuduz aşısı. Aşı açısından sorunumuz yok. Diğer iki aşı da hepatit A ve su çiçeği. Hastalarımızda da artış yok.İshal durumu ile ilgili bölgesel, şebeke kaynaklı vaka görüyoruz. Halk sağlığı ekibimiz analizini yapıyor. Gerektiğinde kaynağına inerek ortadan kaldırmak için çabada oluyoruz. Genel bir salgından bahsetmek doğru değil.Telemedicine ile ilgili özellikle online, uzaktan hastanın hastaneye gelmesini mümkün olduğunca azaltmak için yapılan; gerektiğinde uzaktan rapor ve tetkiklerini önceden talebi yaparak sonucu göstermek için hastaneye gelişi mümkün mertebe ortadan kaldırmak için çalışmayı planlıyoruz. Bunun yönetmeliği yayımlandı."E-Reçete düzenlemesine ilişkin konuşan Koca, "TC vatandaşı olan kimseye Türkçe dışında reçete yazımı söz konusu değildir. Reçetenin anlaşılır olması için yapılan bir düzenlemedir" dedi.

