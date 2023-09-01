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https://sputniknews.com.tr/20230901/super-varyant-olarak-aniliyor-koronavirus-bilim-kurulu-uyesi-sener-belirtileri-siralayarak-uyardi-1075102459.html
'Süper varyant' olarak anılıyor: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener belirtileri sıralayarak uyardı
'Süper varyant' olarak anılıyor: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener belirtileri sıralayarak uyardı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Dünya Sağlık Örgütü tarafından izlenen koronavirüs varyantı Pirola'nın (BA.2.86), baskın... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T11:22+0300
2023-09-01T11:22+0300
yaşam
koronavirüs
alper şener
varyant
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi de olan Şener, Eris'in (EG.5.1) ardından gündeme gelen Pirola varyantının, bilim çevrelerinde 'süper varyant' olarak adlandırılmaya başlandığını belirtti.Aşıyla vücutta oluşan antikorların, Pirola varyantını durduramayacağı yönünde hipotezlerin olduğunu belirten Şener, "Pirola varyantının aşıdan kaçan bir varyant olma ihtimali ve diğer varyantlar içerisinde sivrilip baskın hale gelme ihtimali yüksek gibi görülüyor" ifadelerini kullandı.Belirtileri saydı: Test çağrısıPirola varyantının ölüm ya da hasta yatış oranlarını artırdığına yönelik bir bilginin olmadığını ancak sürecin takibinin oldukça önemli olduğunu ifade eden Şener, şöyle devam etti:"Ülkemiz dahil olmak üzere bazı ülkelerde, artık Kovid-19 salgınıyla ilgili şikayetlerinde kişiler çoğunlukla hastanelere gitmiyorlar, herhangi bir test yaptırmıyorlar. Pirola varyantında da semptomlar aynı. Vatandaşlarımız, ateş, eklem ağrısı, kas ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı, ishal ve halsizlik, kas, eklem ağrısı gibi semptomlardan birkaç tanesi varsa, herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurup mutlaka PCR testi yaptırmalı. Test pozitifse, en azından kendileri açısından hastalığı geçirme zamanını belirlemeleri gerekiyor."Gelecek dönemde dünyada 'varyantlara yönelik aşılamaların' ya da 'aşı takvimlerinde değişikliklerin' gündeme gelmesini beklediklerini kaydeden Şener, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230823/bakan-kocadan-eris-varyanti-turkiyede-goruldu-mu-sorusuna-yanit-1074859557.html
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koronavirüs, alper şener, varyant
koronavirüs, alper şener, varyant

'Süper varyant' olarak anılıyor: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener belirtileri sıralayarak uyardı

11:22 01.09.2023
© AAKoronavirüs
Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© AA
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Dünya Sağlık Örgütü tarafından izlenen koronavirüs varyantı Pirola'nın (BA.2.86), baskın hale gelme ve aşıdan kaçma ihtimali olan bir varyant olabileceğini söyledi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi de olan Şener, Eris'in (EG.5.1) ardından gündeme gelen Pirola varyantının, bilim çevrelerinde 'süper varyant' olarak adlandırılmaya başlandığını belirtti.
Aşıyla vücutta oluşan antikorların, Pirola varyantını durduramayacağı yönünde hipotezlerin olduğunu belirten Şener, "Pirola varyantının aşıdan kaçan bir varyant olma ihtimali ve diğer varyantlar içerisinde sivrilip baskın hale gelme ihtimali yüksek gibi görülüyor" ifadelerini kullandı.

Belirtileri saydı: Test çağrısı

Pirola varyantının ölüm ya da hasta yatış oranlarını artırdığına yönelik bir bilginin olmadığını ancak sürecin takibinin oldukça önemli olduğunu ifade eden Şener, şöyle devam etti:
"Ülkemiz dahil olmak üzere bazı ülkelerde, artık Kovid-19 salgınıyla ilgili şikayetlerinde kişiler çoğunlukla hastanelere gitmiyorlar, herhangi bir test yaptırmıyorlar. Pirola varyantında da semptomlar aynı. Vatandaşlarımız, ateş, eklem ağrısı, kas ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı, ishal ve halsizlik, kas, eklem ağrısı gibi semptomlardan birkaç tanesi varsa, herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurup mutlaka PCR testi yaptırmalı. Test pozitifse, en azından kendileri açısından hastalığı geçirme zamanını belirlemeleri gerekiyor."
Gelecek dönemde dünyada 'varyantlara yönelik aşılamaların' ya da 'aşı takvimlerinde değişikliklerin' gündeme gelmesini beklediklerini kaydeden Şener, şunları söyledi:
"Bu değişiklikler süreci içerisinde herhangi bir hasta için aşının gerekli olup olmadığını, hastanın son 6 ay içerisinde Kovid-19 enfeksiyonu geçirip geçirmediğine bakarak değerlendiriyoruz. Kişi eğer son 6 ay içerisinde Kovid-19 enfeksiyonu geçirmişse, sonbahar ve kış dönemi için aşılanmalarına gerek yok. Eğer buna yönelik herhangi bir test yaptırmadıysa, gereksiz bir aşılamayla, 'bağışıklığın yeniden tetiklenmesi' dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalması söz konusu olabilir."
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
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Bakan Koca'dan 'Eris varyantı Türkiye'de görüldü mü' sorusuna yanıt
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