https://sputniknews.com.tr/20230823/bakan-kocadan-eris-varyanti-turkiyede-goruldu-mu-sorusuna-yanit-1074859557.html
Bakan Koca'dan 'Eris varyantı Türkiye'de görüldü mü' sorusuna yanıt
Bakan Koca'dan 'Eris varyantı Türkiye'de görüldü mü' sorusuna yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün yeni varyantının şu ana kadar Türkiye'de görülmediğini söyledi. Koca, "Asla kapandığımız dönemlere geçme gibi bir... 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T12:17+0300
2023-08-23T12:17+0300
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eris
fahrettin koca
koronavirüs
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İngiltere'de, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı haberlerinden sonra gözler Türkiye'ye çevrildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantının Türkiye'de görülüp görülmediğine ilişkin bir soruya yanıt verdi. Koca, "Bu görülen varyantlar sakın bizi endişelendirmesin ve kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullanan Koca, "Hala Covid görülüyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla, etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz" dedi.Son dönemde artan kızamık vakalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Koca, "Kızamıkla ilgili göçle vakaların arttığını biliyoruz. Korunmanın en etkili yolu aşı. Aşı ile ilgili bilim kurulunun güncellediği şekilde çocuklarımıza aşıların ihmal edilmemesi önemli. Bizde kızamık vakaları 2-3 ay öncesine göre giderek azaldı. Ağırlıklı görülen il yüzde 80 ile İstanbul, sonra Ankara, Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230822/cinsiyet-degistirme-operasyonlarina-iliskin-bakan-kocadan-aciklama-1074828181.html
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eris, fahrettin koca, koronavirüs
eris, fahrettin koca, koronavirüs
Bakan Koca'dan 'Eris varyantı Türkiye'de görüldü mü' sorusuna yanıt
12:17 23.08.2023 (güncellendi: 12:30 23.08.2023) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün yeni varyantının şu ana kadar Türkiye'de görülmediğini söyledi. Koca, "Asla kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Griple nasıl mücadele ediyorsak aynı şekilde olacak" dedi.
İngiltere'de, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı haberlerinden sonra gözler Türkiye'ye çevrildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantının Türkiye'de görülüp görülmediğine ilişkin bir soruya yanıt verdi. Koca, "Bu görülen varyantlar sakın bizi endişelendirmesin ve kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullanan Koca, "Hala Covid görülüyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla, etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz" dedi.
Son dönemde artan kızamık vakalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Koca, "Kızamıkla ilgili göçle vakaların arttığını biliyoruz. Korunmanın en etkili yolu aşı. Aşı ile ilgili bilim kurulunun güncellediği şekilde çocuklarımıza aşıların ihmal edilmemesi önemli. Bizde kızamık vakaları 2-3 ay öncesine göre giderek azaldı. Ağırlıklı görülen il yüzde 80 ile İstanbul, sonra Ankara, Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır" dedi.