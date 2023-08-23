https://sputniknews.com.tr/20230823/bakan-kocadan-eris-varyanti-turkiyede-goruldu-mu-sorusuna-yanit-1074859557.html

Bakan Koca'dan 'Eris varyantı Türkiye'de görüldü mü' sorusuna yanıt

Bakan Koca'dan 'Eris varyantı Türkiye'de görüldü mü' sorusuna yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün yeni varyantının şu ana kadar Türkiye'de görülmediğini söyledi. Koca, "Asla kapandığımız dönemlere geçme gibi bir... 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T12:17+0300

2023-08-23T12:17+0300

2023-08-23T12:30+0300

türkiye

eris

fahrettin koca

koronavirüs

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İngiltere'de, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı haberlerinden sonra gözler Türkiye'ye çevrildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantının Türkiye'de görülüp görülmediğine ilişkin bir soruya yanıt verdi. Koca, "Bu görülen varyantlar sakın bizi endişelendirmesin ve kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullanan Koca, "Hala Covid görülüyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla, etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz" dedi.Son dönemde artan kızamık vakalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Koca, "Kızamıkla ilgili göçle vakaların arttığını biliyoruz. Korunmanın en etkili yolu aşı. Aşı ile ilgili bilim kurulunun güncellediği şekilde çocuklarımıza aşıların ihmal edilmemesi önemli. Bizde kızamık vakaları 2-3 ay öncesine göre giderek azaldı. Ağırlıklı görülen il yüzde 80 ile İstanbul, sonra Ankara, Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230822/cinsiyet-degistirme-operasyonlarina-iliskin-bakan-kocadan-aciklama-1074828181.html

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