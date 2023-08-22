https://sputniknews.com.tr/20230822/cinsiyet-degistirme-operasyonlarina-iliskin-bakan-kocadan-aciklama-1074828181.html

Cinsiyet değiştirme operasyonlarına ilişkin Bakan Koca'dan açıklama

Cinsiyet değiştirme operasyonlarına ilişkin Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 çocuğun cinsiyet değiştirme operasyonu iddialarına ilişkin, “Bahse konu olan işlemler 18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T12:23+0300

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türkiye

fahrettin koca

cinsiyet

cinsiyet değiştirme

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının sonrası değerlendirmelerde bulundu.İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde yapıldığı iddia edilen cinsiyet değiştirme operasyonlarına karşı açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Bahse konu işlemlerin bir sağlık gereksinimi olması durumunda tavrımız son derece net" dedi."Konu bir vatandaşımızın sağlığı ise tüm imkanlarımızla bu sağlık sorununu çözmek için var gücümüzle gayret ederiz." açıklamasında bulunan Bakan Koca, "Bu ter türlü sağlık sorunu için geçerli" ifadelerini kullandı.Bahse konu olan işlemlerin 18 yaşından küçüklere uygulanmış olmasının kabul edilemeyeceğinin altını çizen Koca, "Buna asla müsade etmeyiz" dedi.Bakanlığın incelemesinin devam ettiğini de sözlerine ekleyen Koca, "Bu konuda çok net kurallarımız var ve işletiyoruz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230822/kulislere-yansidi-bakan-koca-ilk-kez-konustu-asla-gundemimde-yok-1074821850.html

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