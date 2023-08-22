https://sputniknews.com.tr/20230822/kulislere-yansidi-bakan-koca-ilk-kez-konustu-asla-gundemimde-yok-1074821850.html
Kulislere yansıdı, Bakan Koca ilk kez konuştu: 'Asla gündemimde yok'
Kulislere yansıdı, Bakan Koca ilk kez konuştu: 'Asla gündemimde yok'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, isminin İBB adaylığı için kulislere yansımasıyla ilgili ilk kez konuştu. Bakan Koca, "Gerçekten ben bakanlığa, sağlığa, kendi... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T06:55+0300
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politika
fahrettin koca
yerel seçim
ibb
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Yerel seçimlerde AK Parti'nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkaracağı aday için çeşitli isimler gündeme geliyor. AK Parti'nin İBB Başkanlığı'nda düşündüğü ismin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğuna yönelik kulis bilgileri gündemde yer aldı.'Asla gündemimde yok'Bakan Koca, konuyla ilgili ilk kez Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulundu. “İstanbul'a aday mısınız?” sorusuna yanıt veren Bakan Koca, “Gerçekten ben bakanlığa, sağlığa, kendi işime odaklıyım. Asla gündemimde yok. Sağlık Bakanıyım. Bakanlığa odaklıyım. Emin ol, böyle. Benim dışımda insanlar konuşuyor. Hiç de hoşuma gitmiyor” yanıtını verdi.“Benim adıma birileri gündem yapıyor. Bakan olarak yapmam gereken işlerle meşgulüm. Başka bir gündemim yok” ifadelerini kullanan Koca, “İstanbul'a yakıştırılmak hoş değil mi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:'Bunlara odaklı olmak durumundayım'“Ama sürekli böyle gündeme getiriliyor olmak, benim dışımda birtakım spekülasyonlar yapılıyor olması doğru bir şey değil. Sorumlu olduğum bir iş var. 85 milyona karşı yapmam gerekenler var. Bunlara odaklı olmak durumundayım.”“Bir gün Cumhurbaşkanı talep ederse yok mu diyeceksiniz?” sorusuna karşı Koca, “Bu benim gündemimde değil. Cumhurbaşkanımızın gündeminde ne kadar olduğu hiçbirimizin bildiği bir durum değil. Senaryolar ve spekülasyonlar üzerine yorum yapmanın doğru olduğu kanaatinde değilim” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230818/abdulkadir-selvi-yazdi-ak-partinin-30-buyuksehirde-yaptirdigi-anket-ortaya-cikti-1074733884.html
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fahrettin koca, yerel seçim, ibb
Kulislere yansıdı, Bakan Koca ilk kez konuştu: 'Asla gündemimde yok'
06:55 22.08.2023 (güncellendi: 06:59 22.08.2023) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, isminin İBB adaylığı için kulislere yansımasıyla ilgili ilk kez konuştu. Bakan Koca, "Gerçekten ben bakanlığa, sağlığa, kendi işime odaklıyım. Asla gündemimde yok" dedi.
Yerel seçimlerde AK Parti'nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkaracağı aday için çeşitli isimler gündeme geliyor. AK Parti'nin İBB Başkanlığı'nda düşündüğü ismin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğuna yönelik kulis bilgileri gündemde yer aldı.
'Asla gündemimde yok'
Bakan Koca, konuyla ilgili ilk kez Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulundu. “İstanbul'a aday mısınız?” sorusuna yanıt veren Bakan Koca, “Gerçekten ben bakanlığa, sağlığa, kendi işime odaklıyım. Asla gündemimde yok. Sağlık Bakanıyım. Bakanlığa odaklıyım. Emin ol, böyle. Benim dışımda insanlar konuşuyor. Hiç de hoşuma gitmiyor” yanıtını verdi.
“Benim adıma birileri gündem yapıyor. Bakan olarak yapmam gereken işlerle meşgulüm. Başka bir gündemim yok” ifadelerini kullanan Koca, “İstanbul'a yakıştırılmak hoş değil mi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
'Bunlara odaklı olmak durumundayım'
“Ama sürekli böyle gündeme getiriliyor olmak, benim dışımda birtakım spekülasyonlar yapılıyor olması doğru bir şey değil. Sorumlu olduğum bir iş var. 85 milyona karşı yapmam gerekenler var. Bunlara odaklı olmak durumundayım.”
“Bir gün Cumhurbaşkanı talep ederse yok mu diyeceksiniz?” sorusuna karşı Koca, “Bu benim gündemimde değil. Cumhurbaşkanımızın gündeminde ne kadar olduğu hiçbirimizin bildiği bir durum değil. Senaryolar ve spekülasyonlar üzerine yorum yapmanın doğru olduğu kanaatinde değilim” diye konuştu.