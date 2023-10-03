https://sputniknews.com.tr/20231003/diyarbakir-kulpta-yagistan-etkilenen-iki-mahalledeki-okullarda-egitime-3-gun-ara-verildi-1075997555.html

Diyarbakır Kulp'ta yağıştan etkilenen iki mahalledeki okullarda eğitime 3 gün ara verildi

Diyarbakır Kulp'ta yağıştan etkilenen iki mahalledeki okullarda eğitime 3 gün ara verildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sağanak nedeniyle selden etkilenen 5 okulda eğitime, 6 Ekim'e kadar ara verildi. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

diyarbakır

kulp

okul

tatil

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Kulp ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Kırsal Aygün ve Akçesir mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi, 5 okul selden etkilendi. Kaymakamlık, iki kırsal mahallede eğitime 6 Ekim'e kadar ara verildiğini duyurdu. aymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231002/samsunda-egitime-kuvvetli-yagis-engeli-hangi-illerde-okullar-tatil-edildi-1075937607.html

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diyarbakır

kulp

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