https://sputniknews.com.tr/20231003/diyarbakir-kulpta-yagistan-etkilenen-iki-mahalledeki-okullarda-egitime-3-gun-ara-verildi-1075997555.html
Diyarbakır Kulp'ta yağıştan etkilenen iki mahalledeki okullarda eğitime 3 gün ara verildi
Diyarbakır Kulp'ta yağıştan etkilenen iki mahalledeki okullarda eğitime 3 gün ara verildi
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sağanak nedeniyle selden etkilenen 5 okulda eğitime, 6 Ekim'e kadar ara verildi. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T20:54+0300
2023-10-03T20:54+0300
2023-10-03T20:54+0300
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Kulp ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Kırsal Aygün ve Akçesir mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi, 5 okul selden etkilendi. Kaymakamlık, iki kırsal mahallede eğitime 6 Ekim'e kadar ara verildiğini duyurdu. aymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231002/samsunda-egitime-kuvvetli-yagis-engeli-hangi-illerde-okullar-tatil-edildi-1075937607.html
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diyarbakır, kulp, okul, tatil
Diyarbakır Kulp'ta yağıştan etkilenen iki mahalledeki okullarda eğitime 3 gün ara verildi
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sağanak nedeniyle selden etkilenen 5 okulda eğitime, 6 Ekim'e kadar ara verildi.
Kulp ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kırsal Aygün ve Akçesir mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi, 5 okul selden etkilendi.
Kaymakamlık, iki kırsal mahallede eğitime 6 Ekim'e kadar ara verildiğini duyurdu. aymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlçemizde meydana gelen yoğun yağış ve sel nedeniyle, sel felaketinden etkilenen Aygün ve Akçesir mahallelerimizdeki Aygün İlk ve Ortaokulu, Akçesir Sebit İlkokulu, Akçesir İlkokulu ile Akçesir Tekneval İlkokulu'nda 3, 4, 5 Ekim tarihlerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir."