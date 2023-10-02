https://sputniknews.com.tr/20231002/samsunda-egitime-kuvvetli-yagis-engeli-hangi-illerde-okullar-tatil-edildi-1075937607.html

Samsun'da eğitime kuvvetli yağış engeli: Hangi illerde okullar tatil edildi?

Samsun'da eğitime kuvvetli yağış engeli: Hangi illerde okullar tatil edildi?

Şiddetli yağış yurdu etkisi altına aldı. Hava koşulları nedeniyle valilik açıklamaları da takip ediliyor. Peki Samsun'da okullar tatil edildi mi, hangi illerde... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T08:17+0300

2023-10-02T08:17+0300

2023-10-02T08:17+0300

türkiye

samsun

eğitim

okul

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Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.Henüz diğer illerde tatil açıklaması gelmedi.

https://sputniknews.com.tr/20231002/meteorolojiden-istanbul-dahil-bircok-il-icin-uyari-cok-kuvvetli-olacak-1075935692.html

türkiye

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samsun okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil