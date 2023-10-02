https://sputniknews.com.tr/20231002/samsunda-egitime-kuvvetli-yagis-engeli-hangi-illerde-okullar-tatil-edildi-1075937607.html
Samsun'da eğitime kuvvetli yağış engeli: Hangi illerde okullar tatil edildi?
Samsun'da eğitime kuvvetli yağış engeli: Hangi illerde okullar tatil edildi?
Şiddetli yağış yurdu etkisi altına aldı. Hava koşulları nedeniyle valilik açıklamaları da takip ediliyor. Peki Samsun'da okullar tatil edildi mi, hangi illerde... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T08:17+0300
2023-10-02T08:17+0300
2023-10-02T08:17+0300
türkiye
samsun
eğitim
okul
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Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.Henüz diğer illerde tatil açıklaması gelmedi.
https://sputniknews.com.tr/20231002/meteorolojiden-istanbul-dahil-bircok-il-icin-uyari-cok-kuvvetli-olacak-1075935692.html
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samsun okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil
samsun okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil
Samsun'da eğitime kuvvetli yağış engeli: Hangi illerde okullar tatil edildi?
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Şiddetli yağış yurdu etkisi altına aldı. Hava koşulları nedeniyle valilik açıklamaları da takip ediliyor. Peki Samsun'da okullar tatil edildi mi, hangi illerde eğitime ara verildi?
Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.
Henüz diğer illerde tatil açıklaması gelmedi.