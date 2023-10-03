https://sputniknews.com.tr/20231003/bati-basini-ukraynaya-yardimi-durdurma-fikri-batida-guclu-ivme-kazaniyor-1075999046.html

Batı basını: Ukrayna'ya yardımı durdurma fikri Batı'da güçlü ivme kazanıyor

Batı basını: Ukrayna'ya yardımı durdurma fikri Batı'da güçlü ivme kazanıyor

İngiliz The Guardian gazetesi, Batı'da Ukrayna'ya yardımı durdurma fikrinin güçlü bir şekilde ivme kazandığını yazdı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T22:55+0300

2023-10-03T22:55+0300

2023-10-03T22:55+0300

ukrayna krizi

batı

ukrayna krizi

ukrayna

yardım

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The Guardian yazarlarından Gaby Hinsliff, kaleme aldığı makalede Batılı ülkelerin Ukrayna'ya savaş eylemlerini yürütmesi için bu kadar yoğun bir şekilde para ve silah sağlamaya son vermeyi giderek daha fazla düşünmeye başladığını belirtti.“Ukrayna'yı desteklemeye devam edemeyeceğimiz fikri güçlü bir şekilde ivme kazanıyor” ifadelerini kullanan Hinsliff, kendi askerlerini riske atmadan Rusya'ya askeri açıdan karşı çıkma arzuları olduğu için Avrupa ülkeleri ile Ukrayna arasında eşit bir değişimin gerçekleştiğini, bu nedenle Batılı ülkelerin yönetiminin çek defterlerini çıkararak Ukrayna’nın askeri çatışmaya katılımını finanse ettiğini vurguladı.Bunun Kiev ile ilan edilmemiş bir anlaşma olduğuna dikkat çeken yazar, ancak koşullar giderek zorlaştıkça bu anlaşmanın da dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun görüldüğünü ifade etti.Hinsliff, “Elbette, eğer Avrupa'da barış için ödenecek bedel bu olsaydı, bir kış boyunca artan gaz maliyetlerine katlanabilirdik. Fakat artık bu türden ikinci bir kış bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231003/bati-basini-kiev-ile-avrupali-muttefikleri-arasinda-yeni-bir-gerilim-kaynagi-doguyor-1075973148.html

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