https://sputniknews.com.tr/20231003/bati-basini-kiev-ile-avrupali-muttefikleri-arasinda-yeni-bir-gerilim-kaynagi-doguyor-1075973148.html
Batı basını: Kiev ile Avrupalı müttefikleri arasında yeni bir gerilim kaynağı doğuyor
Batı basını: Kiev ile Avrupalı müttefikleri arasında yeni bir gerilim kaynağı doğuyor
Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine göç eden mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin bu sığınmacıları kendi demografik sorunlarını çözmek için kullanacağını yazan... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T09:56+0300
2023-10-03T09:56+0300
2023-10-03T09:56+0300
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Le Monde'ye konuşan Fransız Demografi Enstitüsü (INED) Araştırma Direktörü Alain Blum, özellikle kadınların göçünün Ukrayna için endişe verici bir sorun olduğunu doğrularken, “Göçlerin neredeyse yüzde 80'i kadınlar ve çocuklar. İkinci çoğunluk ise zorunlu askerlik yaşına yakın gençleri oluşturuyor. Anneler kural olarak onları korumak istiyor, bu da askere alınabilecek genç erkek açığını önümüzdeki 3 yıl daha da artıracak” ifadelerini kullandı.Paris Nanterre Üniversitesi Öğretim Görevlisi sosyolog Yulia Shukan, Ukraynalı çocukların ev sahibi ülkelerin eğitim sistemlerine hızlı bir şekilde entegre edildiğini itiraf ederken, annelerinin de büyük olasılıkla onlarla kalacağını vurguladı.Le Monde, makalesinde, Ukraynalıları kabul eden bazı ülkeler muhtemelen kendi demografik sorunlarını çözmek için onları kendi ülkesinde tutmaya çalışacağının altını çizerek, “Bu, Kiev ile Avrupalı müttefikleri arasında yeni bir gerilim kaynağı haline gelebilir” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20231002/eski-ingiltere-savunma-bakanindan-kieve-cagri-daha-fazla-genci-orduya-alin-1075938435.html
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ukrayna, ukrayna krizi, fransa, rusya, ab, avrupa, göç, mülteci, le monde
ukrayna, ukrayna krizi, fransa, rusya, ab, avrupa, göç, mülteci, le monde
Batı basını: Kiev ile Avrupalı müttefikleri arasında yeni bir gerilim kaynağı doğuyor
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Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine göç eden mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin bu sığınmacıları kendi demografik sorunlarını çözmek için kullanacağını yazan Fransız Le Monde gazetesi, bu durumun Kiev ile müttefikleri arasında gerilim kaynağı haline gelebilecek yeni çatışmaya yol açacağı konusunda uyardı.
Le Monde'ye konuşan Fransız Demografi Enstitüsü (INED) Araştırma Direktörü Alain Blum, özellikle kadınların göçünün Ukrayna için endişe verici bir sorun olduğunu doğrularken, “Göçlerin neredeyse yüzde 80'i kadınlar ve çocuklar. İkinci çoğunluk ise zorunlu askerlik yaşına yakın gençleri oluşturuyor. Anneler kural olarak onları korumak istiyor, bu da askere alınabilecek genç erkek açığını önümüzdeki 3 yıl daha da artıracak” ifadelerini kullandı.
Paris Nanterre Üniversitesi Öğretim Görevlisi sosyolog Yulia Shukan, Ukraynalı çocukların ev sahibi ülkelerin eğitim sistemlerine hızlı bir şekilde entegre edildiğini itiraf ederken, annelerinin de büyük olasılıkla onlarla kalacağını vurguladı.
Le Monde, makalesinde, Ukraynalıları kabul eden bazı ülkeler muhtemelen kendi demografik sorunlarını çözmek için onları kendi ülkesinde tutmaya çalışacağının altını çizerek, “Bu, Kiev ile Avrupalı müttefikleri arasında yeni bir gerilim kaynağı haline gelebilir” diye yazdı.