https://sputniknews.com.tr/20231003/bakan-yerlikaya-turkiye-genelinde-baslatilan-kahramanlar-operasyonunu-duyurdu-gozaltilar-var-1075972266.html

Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde başlatılan 'Kahramanlar' operasyonunu duyurdu: Gözaltılar var

Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde başlatılan 'Kahramanlar' operasyonunu duyurdu: Gözaltılar var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T08:42+0300

2023-10-03T08:42+0300

2023-10-03T09:02+0300

türkiye

ali yerlikaya

türkiye

operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 'terörle mücadele' operasyonunun yürütüldüğünü duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, 'terör örgütüne yönelik tüm Türkiye’de başlatılan "Kahramanlar" operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın’da 12 şüphelinin yakalandığını' açıkladı.Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:"Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye’de başlatılan “Kahramanlar” operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın’da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı. BTÖ’nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbu, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Şu an Türkiye genelinde kırsal alanda 03 Ekim 2023 saat 08.30 itibarıyla; terörle mücadele kapsamında, 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapılmaktadır.”

https://sputniknews.com.tr/20231003/mit-emniyet-ve-bassavciliktan-18-ilde-operasyon-1075971058.html

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