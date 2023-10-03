https://sputniknews.com.tr/20231003/azerbaycandan-fransa-disisleri-bakani-colonnanin-aciklamasina-tepki-maskesini-dusurdu-1075999484.html
Azerbaycan'dan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın açıklamasına tepki: 'Maskesini düşürdü'
Azerbaycan'dan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın açıklamasına tepki: 'Maskesini düşürdü'
Fransa'nın Ermenistan'a desteğini açıklayan Dışişleri Bakanı Colonna'ya Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacızade'den tepki geldi. Colonna'nın 'dürüst ve... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T23:23+0300
2023-10-03T23:23+0300
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan temaslarında Azerbaycan aleyhindeki açıklamalarına tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hacızade, Colonna'nın Ermenistan'da Karabağ ile ilgili dile getirdiği 'sahte abluka' ve 'zorla yerinden edilme' söylemlerinin barışa hizmet etmediğini belirtti.Hacızade, "(Colonna'nın) 'Fransa her zaman Ermenistan'ın yanındadır' açıklaması, dürüst ve tarafsız arabulucu olduğunu iddia eden Fransa'nın maskesini düşürdü" ifadelerini kullandı.Colonna, Erivan'daki temaslarında Karabağ'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Azerbaycan'ı suçlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231003/fransa-ermenistan-ile-askeri-techizat-transferi-konusunda-bir-anlasma-imzalayacak-1075996904.html
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Azerbaycan'dan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın açıklamasına tepki: 'Maskesini düşürdü'
23:23 03.10.2023 (güncellendi: 23:27 03.10.2023) Abone ol
Fransa'nın Ermenistan'a desteğini açıklayan Dışişleri Bakanı Colonna'ya Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacızade'den tepki geldi. Colonna'nın 'dürüst ve tarafsız arabulucu olduğunu iddia eden Fransa'nın maskesini düşürdüğünü belirtti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan temaslarında Azerbaycan aleyhindeki açıklamalarına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hacızade, Colonna'nın Ermenistan'da Karabağ ile ilgili dile getirdiği 'sahte abluka' ve 'zorla yerinden edilme' söylemlerinin barışa hizmet etmediğini belirtti.
Hacızade, "(Colonna'nın) 'Fransa her zaman Ermenistan'ın yanındadır' açıklaması, dürüst ve tarafsız arabulucu olduğunu iddia eden Fransa'nın maskesini düşürdü" ifadelerini kullandı.
Colonna, Erivan'daki temaslarında Karabağ'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Azerbaycan'ı suçlamıştı.