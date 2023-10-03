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Asya Şampiyonlar Ligi'nde 'Kasım Süleymani' krizi: Sepahan-El-İttihad maçı iptal edildi
Asya Şampiyonlar Ligi'nde 'Kasım Süleymani' krizi: Sepahan-El-İttihad maçı iptal edildi
Suudi El-İttihad takımı, stadyumdaki Kasım Süleymani büstü önünde oynamayı reddederek maça çıkmayınca hakem maçı iptal etti. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
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İran'ın Sepahan takımının Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı ile oynayacağı Asya Şampiyonlar Ligi müsabakasının, Suudi ekibin stadyumdaki Kasım Süleymani büstü önünde oynamayı reddetmesi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.İran devlet televizyonuna göre, Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi grup karşılaşması için yerel saatle 19.30'da İsfahan'daki Nakş-i Cihan Stadyumu'nda İran'ın Sepahan ekibiyle oynayacağı maça çıkmadı.Stadyuma gelip antrenman yapan Suudi ekip, daha sonra 2020'de ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin büstünün stadyumun çıkış tüneline konulmasına itiraz ederek sahaya çıkmayınca müsabaka maçın hakemi tarafından iptal edildi.AFC'nin X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sepahan ile El Ittihad arasında İsfahan'ın Nakş-i Cihan Stadyumu'nda yapılması planlanan Asya Şampiyonlar Ligi maçı, beklenmedik ve öngörülemeyen koşullar nedeniyle iptal edildi" ifadelerine yer verildi.Sepahan AFC'ye şikayette bulunacağın açıkladıİran futbol kulübü Sepahan ise maçın iptal edilmesi nedeniyle AFC'ye şikayette bulunacağını duyurdu.Sepahan tarafından yapılan açıklamada maçın iptal edilmesi nedeniyle AFC'ye şikayette bulunacağını duyurarak, Suudi Arabistan takımının bir gün önce söz konusu büst önünde antrenmana çıktığını ve konunun siyasi malzeme olarak kullanıldığı belirtildi.İran'ın eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Ocak 2020'de Bağdat'ta ABD saldırısında hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230606/suudi-arabistan-ekibi-el-ittihad-benzamayi-kadrosuna-katti-1072106439.html
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kasım süleymani, suudi arabistan, iran, sepahan , el-ittihad
kasım süleymani, suudi arabistan, iran, sepahan , el-ittihad

Asya Şampiyonlar Ligi'nde 'Kasım Süleymani' krizi: Sepahan-El-İttihad maçı iptal edildi

01:03 03.10.2023 (güncellendi: 01:05 03.10.2023)
© AA / İran Haber Ajansı (İRNA)Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi grup karşılaşması için yerel saatle 19.30'da İsfahan'daki Nakş-i Cihan Stadyumunda İran'ın Sepahan ekibiyle oynayacağı maça çıkmadı. Stadyuma gelip antrenman yapan Suudi ekip, daha sonra 2020'de ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin büstünün stadyumun çıkış tüneline konulmasına itiraz ederek sahaya çıkmayınca müsabaka maçın hakemi tarafından iptal edildi.
Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi grup karşılaşması için yerel saatle 19.30'da İsfahan'daki Nakş-i Cihan Stadyumunda İran'ın Sepahan ekibiyle oynayacağı maça çıkmadı. Stadyuma gelip antrenman yapan Suudi ekip, daha sonra 2020'de ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin büstünün stadyumun çıkış tüneline konulmasına itiraz ederek sahaya çıkmayınca müsabaka maçın hakemi tarafından iptal edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© AA / İran Haber Ajansı (İRNA)
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Suudi El-İttihad takımı, stadyumdaki Kasım Süleymani büstü önünde oynamayı reddederek maça çıkmayınca hakem maçı iptal etti.
İran'ın Sepahan takımının Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı ile oynayacağı Asya Şampiyonlar Ligi müsabakasının, Suudi ekibin stadyumdaki Kasım Süleymani büstü önünde oynamayı reddetmesi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi grup karşılaşması için yerel saatle 19.30'da İsfahan'daki Nakş-i Cihan Stadyumu'nda İran'ın Sepahan ekibiyle oynayacağı maça çıkmadı.
Stadyuma gelip antrenman yapan Suudi ekip, daha sonra 2020'de ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin büstünün stadyumun çıkış tüneline konulmasına itiraz ederek sahaya çıkmayınca müsabaka maçın hakemi tarafından iptal edildi.
AFC'nin X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sepahan ile El Ittihad arasında İsfahan'ın Nakş-i Cihan Stadyumu'nda yapılması planlanan Asya Şampiyonlar Ligi maçı, beklenmedik ve öngörülemeyen koşullar nedeniyle iptal edildi" ifadelerine yer verildi.

Sepahan AFC'ye şikayette bulunacağın açıkladı

İran futbol kulübü Sepahan ise maçın iptal edilmesi nedeniyle AFC'ye şikayette bulunacağını duyurdu.
Sepahan tarafından yapılan açıklamada maçın iptal edilmesi nedeniyle AFC'ye şikayette bulunacağını duyurarak, Suudi Arabistan takımının bir gün önce söz konusu büst önünde antrenmana çıktığını ve konunun siyasi malzeme olarak kullanıldığı belirtildi.
İran'ın eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Ocak 2020'de Bağdat'ta ABD saldırısında hayatını kaybetmişti.
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