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https://sputniknews.com.tr/20231003/aile-destek-programi-ekim-ayi-odeme-takvimi-belli-oldu-mu-ne-zaman-hesaplara-yatacak-1075971827.html
Aile Destek Programı ekim ayı ödeme takvimi belli oldu mu, ne zaman hesaplara yatacak?
Aile Destek Programı ekim ayı ödeme takvimi belli oldu mu, ne zaman hesaplara yatacak?
Aile Destek Programı ödeme takvimi, ekim ayında da merak edilen başlıklar arasında. İhtiyaç sahibi ailelere verilen aile destek ödemesi için hesaplara... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T08:22+0300
2023-10-03T08:22+0300
ekonomi
aile
türkiye aile destek programı
ödeme
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Aile destek ödemelerinin, ekim ayında ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Aile Destek Programı ödemeleri, her ay belirlenen tarihler arasında gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler için hak kazanan ihtiyaç sahipleri ekim ayı ödeme takvimini takip ediyor. Peki, ekim ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?Ekim ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?Ekim ayı sosyal yardım parası hesaplara ne zaman geçeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor.Aile Destek Programı ekim ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.Aile destek programı sorgulama nasıl yapılır?Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
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Aile Destek Programı ekim ayı ödeme takvimi belli oldu mu, ne zaman hesaplara yatacak?

08:22 03.10.2023
© AATL
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© AA
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Aile Destek Programı ödeme takvimi, ekim ayında da merak edilen başlıklar arasında. İhtiyaç sahibi ailelere verilen aile destek ödemesi için hesaplara yatırılma tarihi bekleniyor. Peki, ekim aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu?
Aile destek ödemelerinin, ekim ayında ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Aile Destek Programı ödemeleri, her ay belirlenen tarihler arasında gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler için hak kazanan ihtiyaç sahipleri ekim ayı ödeme takvimini takip ediyor. Peki, ekim ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Ekim ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Ekim ayı sosyal yardım parası hesaplara ne zaman geçeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor.
Aile Destek Programı ekim ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.

Aile destek programı sorgulama nasıl yapılır?

Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
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