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https://sputniknews.com.tr/20230920/bakan-isikhan-oran-ve-rakam-verdi-yeni-yilda-memur-zammi-ve-en-dusuk-memur-maasi-ne-kadar-olacak--1075611637.html
Bakan Işıkhan oran ve rakam verdi: Yeni yılda memur zammı ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Bakan Işıkhan oran ve rakam verdi: Yeni yılda memur zammı ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zamla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaşına zamla ilgili... 20.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-20T06:33+0300
2023-09-20T06:37+0300
ekonomi
memur
memur zammı
memur maaşı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da gazetecilere açıklama yaptı. Memur maaşlarına zamla ilgili oran ve rakam veren Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...En düşük memur maaşı ne kadar olacak?Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır" dedi.Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz" diye konuştu.EYT kapsamında 1 milyon 899 bin kişinin emeklilik işleminin yapıldığını söyleyen Işıkhan, maaşı henüz bağlanmayan EYT'lilerin yıl sonuna kalmadan haklarına kavuşacağını belirtti.Seçim vaatleri kapsamında da pek çok düzenlemenin peyderpey hayata geçeceğini belirten Işıkhan, şöyle devam etti:"BAĞ-KUR prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. 1 milyon BAĞ-KUR'lumuzu kapsayacak. Aile Koruma Kalkanı kapsamında her ailede en az bir kişinin, gençler öncelikli olmak üzere çalışması, belirli süreyle sigorta primlerinin tamamının karşılanması sağlanacak. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta kapsamında prim desteği verilecek."Bakan Işıkhan, birinci dereceye ulaşmış tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verileceğini de hatırlattı. Yaşlı bakım sigortasının da hayata geçirilecek düzenlemelerden olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230919/bakan-isikhandan-emekli-maaslarina-zam-aciklamasi-bag-kurlular-icin-prim-gun-sayisi-karari-1075584084.html
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Bakan Işıkhan oran ve rakam verdi: Yeni yılda memur zammı ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

06:33 20.09.2023 (güncellendi: 06:37 20.09.2023)
© AATL
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
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Memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zamla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaşına zamla ilgili rakam ve oran verdi. Işıkhan ayrıca, emekli maaşlarına düzenlemeyle de ilgili açıklama yaptı. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2024 Ocak memur zam oranı yüzde kaç yapılacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da gazetecilere açıklama yaptı. Memur maaşlarına zamla ilgili oran ve rakam veren Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır" dedi.
Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz" diye konuştu.
EYT kapsamında 1 milyon 899 bin kişinin emeklilik işleminin yapıldığını söyleyen Işıkhan, maaşı henüz bağlanmayan EYT'lilerin yıl sonuna kalmadan haklarına kavuşacağını belirtti.
Seçim vaatleri kapsamında da pek çok düzenlemenin peyderpey hayata geçeceğini belirten Işıkhan, şöyle devam etti:
"BAĞ-KUR prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. 1 milyon BAĞ-KUR'lumuzu kapsayacak. Aile Koruma Kalkanı kapsamında her ailede en az bir kişinin, gençler öncelikli olmak üzere çalışması, belirli süreyle sigorta primlerinin tamamının karşılanması sağlanacak. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta kapsamında prim desteği verilecek."
Bakan Işıkhan, birinci dereceye ulaşmış tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verileceğini de hatırlattı. Yaşlı bakım sigortasının da hayata geçirilecek düzenlemelerden olduğunu belirtti.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
EKONOMİ
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşlarına zam açıklaması: Bağ-Kur’lular için prim gün sayısı kararı
Dün, 07:24
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