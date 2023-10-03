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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231003/abdde-z-harfli-oyuncak-kamyonlar-satisa-cikarildi-1075967770.html
ABD'de 'Z' harfli oyuncak kamyonlar satışa çıkarıldı
ABD'de 'Z' harfli oyuncak kamyonlar satışa çıkarıldı
ABD’nin çevrimiçi alışveriş sitelerinde satışa sunulan ve üzerinde ‘Z’ sembolü bulunan oyuncak kamyonlar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Oyuncak... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
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ABD’nin eBay çevrimiçi alışveriş sitesinde, Rus yapımı Kamaz ve Zil kamyonlarının üzerinde ‘Z’ sembolü bulunan oyuncak modelleri satışa çıkarıldı. Kamaz oyuncağı yaklaşık 45, Zil de yaklaşık 50 dolar karşılığında alınabilir.Daha önce Reddit kullanıcıları, ABD’nin Walmart marketinin internet sitesinde üzerinde ‘Z’ sembolü bulunan Zil oyuncaklarının satışa çıkarıldığına dikkat çekerek, ekran görüntülerini paylaşmıştı. Halihazırda platformda böyle bir ürün bulunmuyor.'Z' ve ‘V’ sembolleri, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata katılan Rus askeri teçhizat üzerinde kullanılıyor. ‘Z’ harfi ayrıca harekata destek verenlerin gayri resmi sembolü olarak gösteriliyor.Birçok Avrupa ülkesinde, ‘Z’ ve ‘V’ sembolleri, Rusya’nın eylemlerini destekleyici olduğu gerekçesiyle kullanılması yasaklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231002/rus-ordusu-dnepropetrovsk-bolgesindeki-ukrayna-hava-kuvvetlerinin-depolarini-imha-etti-1075957763.html
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abd, abd, ebay, ebay, kamaz , zil, walmart
abd, abd, ebay, ebay, kamaz , zil, walmart

ABD'de 'Z' harfli oyuncak kamyonlar satışa çıkarıldı

00:44 03.10.2023
© Sputnik / Aleksey Mayşev / Multimedya arşivine gidinRusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© Sputnik / Aleksey Mayşev
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ABD’nin çevrimiçi alışveriş sitelerinde satışa sunulan ve üzerinde ‘Z’ sembolü bulunan oyuncak kamyonlar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Oyuncak Kamaz modeli yaklaşık 45 dolara satılıyor.
ABD’nin eBay çevrimiçi alışveriş sitesinde, Rus yapımı Kamaz ve Zil kamyonlarının üzerinde ‘Z’ sembolü bulunan oyuncak modelleri satışa çıkarıldı. Kamaz oyuncağı yaklaşık 45, Zil de yaklaşık 50 dolar karşılığında alınabilir.
Daha önce Reddit kullanıcıları, ABD’nin Walmart marketinin internet sitesinde üzerinde ‘Z’ sembolü bulunan Zil oyuncaklarının satışa çıkarıldığına dikkat çekerek, ekran görüntülerini paylaşmıştı. Halihazırda platformda böyle bir ürün bulunmuyor.
© ScreenshotWallmart mağazası web sitesinin ekran görüntüsü
Wallmart mağazası web sitesinin ekran görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
Wallmart mağazası web sitesinin ekran görüntüsü
© Screenshot
'Z' ve ‘V’ sembolleri, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata katılan Rus askeri teçhizat üzerinde kullanılıyor. ‘Z’ harfi ayrıca harekata destek verenlerin gayri resmi sembolü olarak gösteriliyor.
Birçok Avrupa ülkesinde, ‘Z’ ve ‘V’ sembolleri, Rusya’nın eylemlerini destekleyici olduğu gerekçesiyle kullanılması yasaklandı.
Rus ordusu askeri tatbikat Sahalin Adası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2023
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