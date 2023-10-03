https://sputniknews.com.tr/20231003/abdde-z-harfli-oyuncak-kamyonlar-satisa-cikarildi-1075967770.html
ABD'de 'Z' harfli oyuncak kamyonlar satışa çıkarıldı
ABD'de 'Z' harfli oyuncak kamyonlar satışa çıkarıldı
ABD’nin çevrimiçi alışveriş sitelerinde satışa sunulan ve üzerinde ‘Z’ sembolü bulunan oyuncak kamyonlar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Oyuncak... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T00:44+0300
2023-10-03T00:44+0300
2023-10-03T00:44+0300
ukrayna krizi
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abd
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ebay
kamaz
zil
walmart
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ABD’nin eBay çevrimiçi alışveriş sitesinde, Rus yapımı Kamaz ve Zil kamyonlarının üzerinde ‘Z’ sembolü bulunan oyuncak modelleri satışa çıkarıldı. Kamaz oyuncağı yaklaşık 45, Zil de yaklaşık 50 dolar karşılığında alınabilir.Daha önce Reddit kullanıcıları, ABD’nin Walmart marketinin internet sitesinde üzerinde ‘Z’ sembolü bulunan Zil oyuncaklarının satışa çıkarıldığına dikkat çekerek, ekran görüntülerini paylaşmıştı. Halihazırda platformda böyle bir ürün bulunmuyor.'Z' ve ‘V’ sembolleri, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata katılan Rus askeri teçhizat üzerinde kullanılıyor. ‘Z’ harfi ayrıca harekata destek verenlerin gayri resmi sembolü olarak gösteriliyor.Birçok Avrupa ülkesinde, ‘Z’ ve ‘V’ sembolleri, Rusya’nın eylemlerini destekleyici olduğu gerekçesiyle kullanılması yasaklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231002/rus-ordusu-dnepropetrovsk-bolgesindeki-ukrayna-hava-kuvvetlerinin-depolarini-imha-etti-1075957763.html
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abd, abd, ebay, ebay, kamaz , zil, walmart
abd, abd, ebay, ebay, kamaz , zil, walmart
ABD'de 'Z' harfli oyuncak kamyonlar satışa çıkarıldı
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ABD’nin çevrimiçi alışveriş sitelerinde satışa sunulan ve üzerinde ‘Z’ sembolü bulunan oyuncak kamyonlar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Oyuncak Kamaz modeli yaklaşık 45 dolara satılıyor.
ABD’nin eBay çevrimiçi alışveriş sitesinde, Rus yapımı Kamaz ve Zil kamyonlarının üzerinde ‘Z’ sembolü bulunan oyuncak modelleri satışa çıkarıldı. Kamaz oyuncağı yaklaşık 45, Zil de yaklaşık 50 dolar karşılığında alınabilir.
Daha önce Reddit kullanıcıları, ABD’nin Walmart marketinin internet sitesinde üzerinde ‘Z’ sembolü bulunan Zil oyuncaklarının satışa çıkarıldığına dikkat çekerek, ekran görüntülerini paylaşmıştı. Halihazırda platformda böyle bir ürün bulunmuyor.
'Z' ve ‘V’ sembolleri, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata katılan Rus askeri teçhizat üzerinde kullanılıyor. ‘Z’ harfi ayrıca harekata destek verenlerin gayri resmi sembolü olarak gösteriliyor.
Birçok Avrupa ülkesinde, ‘Z’ ve ‘V’ sembolleri, Rusya’nın eylemlerini destekleyici olduğu gerekçesiyle kullanılması yasaklandı.